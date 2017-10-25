به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی عصر سه شنبه در مراسم استقبال از کاروان اعزامی اورژانس پیش‌بیمارستانی کشور درهمدان گفت: کاروان اعزامی اورژانس پیش‌بیمارستانی کشور از همدان عبور کردند و عازم مرزهای مهران و خسروی شدند.

وی با اشاره به حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم استقبال از این کاروان گفت:‌ دانشگاه علوم پزشکی همدان ستاد اربعین حسینی را برگزار کرده و نسبت به اجرای اقدامات لازم معاونت‌های مختلف توجیه شده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان با اشاره به حضور آمبولانس‌های عملیاتی و پشتیبان از همدان در استان کرمانشاه برای انجام اقدامات لازم در مرز طی اربعین حسینی، افزود:‌ آموزش‌های لازم ارائه شده تا در صورت نیاز اقدامات درمانی به موقع طی اربعین حسینی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان نیز از ۱۰ تا ۲۲ آبان‌ماه در آماده‌باش کامل خواهند بود، گفت: نظارت بهداشت محیطی و رصد بیماری‌ها توسط معاونت بهداشتی همدان طی اربعین حسینی در دستور کار است.

معصومی با بیان اینکه آموزش کاروان و زوار از طریق سازمان حج با همکاری اورژانس ۱۱۵ و واحد بهداشت محیط صورت گرفته است، افزود:‌ آمبولانس‌های شهری و جاده‌ای استان امنیت بصری را علاوه بر حضور عملیاتی در استان خواهند داشت تا خدمات قابل توجهی طی لحظات احتمالی ارائه شود.