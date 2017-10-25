به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خزاعی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات شوراهای دانشآموزی در همدان با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراهای دانش آموزی، اظهارداشت: شوراهای دانش آموزی تجلی اراده دانش آموزان در اداره هر چه بهتر مدرسه یعنی خانه دوم آنان است.
خزاعی عنوان کرد: ترویج مشورت در انجام امور، ارتقای روحیه مشارکت جویی و دستیابی به جامعه مدنی، بهره گیری از روحیه تعاون و همکاری در کارها، تکیه بر خرد جمعی از جمله اهداف انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس است.
وی در ادامه با بیان اینکه در بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی بیش از ۲۵۶ هزار دانش آموز مشارکت داشتند، افزود: در این دوره از انتخابات بیش از یک هزار و ۳۰۰ صندوق رأی در مدارس استان همدان فعال بود و نسبت به أخذ رأی دانش آموزان اقدام شد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش همدان نیز با بیان اینکه امروز بیستمین دوره از انتخابات شورای دانشآموزی به صورت همزمان در سراسر استان همدان برگزار شد، گفت: فعالیت شوراهای دانشآموزی تمرین دستیابی به دموکراسی است که این تمرین از مسیر مشورت میگذرد.
حسنآقا یوسفی با اشاره به اینکه با برگزاری انتخابات شورای دانشآموزی، گفتمانسازی را در جامعه ترویج میدهیم، عنوان کرد: شوراهای دانشآموزی در تمام مقاطع تحصیلی برگزار میشود.
وی افزود: در دوره ابتدایی دانشآموزان پایههای سوم، چهارم، پنجم و ششم تحصیلی میتوانند در انتخابات شرکت داشته باشند.
یوسفی نحوه انتخاب اعضا در پایههای ابتدایی در مدارس دارای ۱۰۰ دانشآموز را ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علیالبدل، در مدارس دارای ۱۰۱ تا ۱۵۰ دانشآموز را ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علیالبدل و در مدارس بالای ۱۵۰ نفر را ۹ عضو اصلی و ۲ عضو علیالبدل عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه ترکیب شوراها در متوسطه اول و دوم مدارس با ۲۵۰ دانشآموز ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علیالبدل است، گفت: مدارس ۲۵۱ نفر تا ۳۵۰ نفر دارای هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و مدارس ۳۵۱ نفر به بالا دارای ۹ عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهند بود.
وی با بیان اینکه امروز به صورت همزمان در سراسر استان در یکهزار و ۳۶۶ آموزشگاه انتخابات برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دانشآموزان در این شوراها تمرین مهارتها را به شکل حرفهای و ابتدایی میآموزند.
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