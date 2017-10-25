۱۰۰ عدد واکسن مننژیت برای ارائه به زائران اربعین در دسترس است

بهروز کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی تمهیدات لازم در راستای اسکان اضطراری زائران عنوان کرد: امکان اسکان اضطراری ۳۲ هزار نفر در حسینیه‌ها، مساجد، مدارس و ورزشگاه‌های استان همدان فراهم است.

وی از آمادگی ۱۹ پایگاه امدادی ثابت، سیار و موقت استان همدان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: امدادگران این پایگاه‌ها در قالب یک هزار و ۳۳۰ نفر روز فعالیت می کنند و در هر پایگاه ۵ امدادگر حضور خواهد داشت.

کارخانه با بیان اینکه امدادگران از ۷ تا ۲۱ آبان ماه در آماده‌باش خواهند بود و در صورت بروز سوانح و حوادث به اجرای عملیات می‌پردازند، گفت: ۱۰ ایستگاه صلواتی شناسنامه‌دار نیز زیر نظر ستاد اربعین در استان همدان برپا می‌شود که اکیپ‌های امدادی هلال‌احمر در کنار این ایستگاه‌ها مستقر می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان همدان از اعزام ۱۵ تریلر حاوی داروهای مورد نیاز به کشور عراق خبر داد و عنوان کرد: ایران، داروهای مورد نیاز را در اختیار هلال احمر عراق و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قرار داده است.

وی با اشاره به طرح واکسیناسیون زائران اربعین حسینی گفت: سال گذشته با توجه به عدم اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع واکسن‌های تهیه شده در اختیار زائران عتبات عالیات قرار داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان کرد: امسال با توجه به اعزام حجاج به حج تمتع و استفاده از واکسن‌ها برای حجاج، تعداد واکسن‌های باقیمانده محدود است.

وی با تأکید بر اینکه امسال تعداد محدودی شامل ۱۰۰ عدد واکسن مننژیت برای ارائه به متقاضیان در دسترس است، افزود: زائران اربعین حسینی دارای شرایط خاص از جمله افراد سالمند و افراد نیازمند به تزریق می‌توانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند.

کارخانه‌ای با بیان اینکه ارائه واکسن به زائران عتبات عالیات از برنامه‌های جمعیت هلال احمر نیست، عنوان کرد: دو نفر به عنوان نیروی اعزامی از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان به منظور ارائه خدمات در بخش درمان اضطراری در خاک عراق حضور خواهند داشت.