برقراری ۳۱۴ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۷۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۷ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۱۴ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق باغ در چشین و سرخ آباد و حریق مراتع و پوشش گیاهی در شهرک بهشتی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدنی، عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در بلوار فرودگاه و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیاء فلزی و زیورآلات در بیمارستان بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.