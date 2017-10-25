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۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۶

پلیس اندونزی ۹ نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرد

پلیس اندونزی ۹ نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرد

مقامات امنیتی اندونزی ۹ نفر را به اتهام رابطه با داعش و تلاش برای حمله به مراکز پلیس، بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت اندونزی از بازداشت ۹ نفر به اتهام ارتباط با یک گروه مسلح وابسته به داعش خبر داد.

گفته می‌شود این افراد قصد حمله به مراکز پلیس اندونزی را داشتهاند.

این افراد که ۸ نفر آنها در استان «ریااو» و یکی دیگر در استان «سولاوسی جنوبی» بازداشت شده اند، قصد ملحق شدن به یک کمپ آموزشی-تروریستی در یکی از استان‌های مجاور را داشته‌اند.

به گفته مقامات اندونزی، صدها نفر در این کشور گرایش به داعش دارند و برخی از آنها نیز برای همراهی با این گروه تروریستی به عراق و سوریه رفته‌اند.

کد مطلب 4124156
مریم خرمایی

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