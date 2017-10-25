«پتریاشویلی» دو کشتی بیشتر قرارداد نداشت/به هدف خودمان رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی علیزاده در واکنش به اینکه چرا دارنده برنز المپیک و طلای جهان از گرجستان نتوانست در دیدار فینال برای تیم ایزی پایپ کاشان کشتی بگیرد، گفت: او به دلیل آنکه تنها ۲ کشتی قرارداد داشت، نتوانست در دیدار فینال حضور داشته باشد. علیرضا کریمی هم به دلیل آنکه ۲۰ روز دیگر باید در رقابتهای امیدهای جهان در لهستان کشتی بگیرد از سرمربی تیم امید درخواست کردیم او تنها در دیدار نیمه نهایی برای ما به روی تشک برود.



وی ادامه داد: روزی که این تیم تشکیل شد، هدف ما راهیابی به فینال و حضور در جام باشگاههای جهان بود که به این مهم دست یافتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور روز گذشته در سالن دانشگاه آزاد شهرستان کاشان برگزار شد که طی آن دو تیم بیمه رازی و ایزی پایپ کاشان در دیدار فینال به مصاف هم رفتند و در پایان تیم بیمه رازی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ تیم ایزی پایپ را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.