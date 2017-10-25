به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی صبح چهارشنبه در نشست با استاندار مازندران، ضمن ارائه گزارش عملکرد چهار سال گذشته دانشگاه اظهار داشت :دانشگاه علوم پزشکی مازندران در طول چهار سال اخیر بیش از هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی و خدماتی هزینه کرده که از این تعداد ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت ها و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه خدمات هزینه شده است.

وی اضافه کرد:در همین مدت ۲۳۰ خانه بهداشت در مناطق روستایی، ۲۸ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری ، ۱۲۷ مرکز بهداشتی شهری و روستایی احداث شده است و خوشبختانه امروز مرکز استیجاری و ساختمان هایی با قدمت بالا وجود ندارد.

موسوی به احداث ۱۴ کلینیک ویژه ، ۱۴ مرکز اورژانس بیمارستانی و ۱۱ پایگاه اورژانس جاده ای، ۱۸ کلینیک دندانپزشکی، افزوده شدن ۲۰۰ تخت ویژه و ۳۰ هزار متر مربع به فضای آموزشی و پژوهشی نیز اشاره کرد وگفت:همچنین دانشگاه موفق به احراز کسب رتبه برتر عمران سلامت روستایی ، رتبه یک پژوهش کشور و رتبه برتر جلب مشارکت بین بخشی کشور شده است .

وی با ذکر این نکته که در حال حاضر با وجوددستاورهای علمی و پژوهشی و اقدامات عمرانی بسیار در حوزه سلامت، دانشگاه با مشکلات مالی مواجه است اضافه کرد :پرداخت نشدن مطالبات بیش از ۵۵۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسط سازمان های بیمه گر موجب کاهش شدید نقدیندگی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان شده است که دانشگاه را در این مراکز دچار چالش بسیار جدی کرده است .

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به صرف هزینه های بسیار جهت ارائه خدمات به مردم در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و مشکل تامین مالی جهت خرید لوازم و تجهیزات پزشکی اظهار کرد : این مراکز برای ادامه روند بهینه ارائه خدمات سلامت به مردم باید مطالبات به تعویق افتاده شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران طرف قرارداد را بپردازند و همچنین برای افزایش انگیزه و جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات درمانی ، نسبت به پرداخت کارانه یک سال عقب افتاده پزشکان و کارکنان خود اقدام نمایند و در این زمینه سازمان‌های بیمه گر باید نسبت به پرداخت مطالبات خود به دانشگاه علوم پزشکی مازندران زودتر اقدام کنند تا ادامه طرح تحول سلامت دچار مشکل نشود.