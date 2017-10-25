۳ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۴

استاندار مازندران:

ضعف های طرح پزشک خانواده شناسایی شود

ساری - استاندار مازندران خواستار شناسایی ضعف های طرح پزشک خانواده شد و گفت: این طرح باید الگوی مناسب برای اجرا در کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح چهارشنبه در نشست با علوم پزشکی استان با استقبال  از تشکیل معاونت اجتماعی  در دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت : معاونت امور اجتماعی با استفاده از مشارکت سمن ها و انجمن های مردم نهاد می تواند گامهای بزرگی در راستای توسعه و بهبود سلامت استان بردارد و با همراه کردن سازمانهای مرتبط در حوزه سلامت مثل تربیت بدنی، ـموزش و پرورش، بهزیستی، هلال احمر و... روند ارتقا سطح سلامت  را تسریع ببخشد.

استاندار مازندران ادامه داد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیز با همکاری واحدهای بین بخشی و  سازمانهای مرتبط می تواند با قدرت بیشتر عمل کرده و و در حوزه  شناخت و غربالگری بیماریها و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر همچون دیابت ،فشارخون وسرطان و ... اطلاعات مفید و قابل استفاده ای به متصدیان و مجریان حوزه سلامت ادامه دهد.

وی با ذکر این مطلب که پزشک خانواده باید الگوی مناسب برای اجرای کامل در سطح کشور  باشد و برای همین باید ضعف های آن شناسایی و اصلاح شده تا  با کمترین مشکلات مواجه شود اضافه کرد:  تلاش ما بر اینست تا بر اساس خواست رئیس جمهور، طرح تحول سلامت تداوم یابد و برای دستیابی به این امر مهم که منافع مردم  در آن دیده شده است سازمانهای بیمه گر نیز حمایتهای مالی لازم را باید داشته باشند.

