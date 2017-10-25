دهم آبان ماه آخرین فرصت ثبت نام تسهیلات طرح رونق تولید

یارالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید کنندگان و صاحبان صنایع خواست با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه بهین یاب) درخواست تسهیلات خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی گفت: طرح رونق تولید با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بازسازی و نوسازی صنایع موجود و سرمایه ثابت طرح های نیمه تمام و در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی بالا ۶۰ راه اندازی شده و تاکنون صاحبان صنایع و طرح های ایجادی از طریق این سامانه درخواست خود را به ثبت رسانده و بخش قابل توجه منابع مالی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کرده اند.

وی با اشاره به احتمال بسته شدن این درگاه در آینده نزدیک ادامه داد: ممکن است عملیات ثبت نام طرح رونق تولید تنها تا دهم آبان ماه برقرار باشد و بعد از آن دیگر امکان ثبت نام فراهم نگردد، لذا انتظار داریم متقاضیان دریافت تسهیلات در این حوزه هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دبیر کارگره تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه به تصمیمات اتخاذ شده نشست کارگروه اشاره و بیان داشت: تعداد ۹ پرونده با ۱۵ عنوان مختلف مورد بررسی قرار گرفت که مصوباتی بر محور تقسط بدهی ها، بخشودگی جرائم، اعطای فرصت مجدد به صنایع مشکل دار به تایید اعضاء رسید.

نصیری بیان کرد: امیدواریم این تصمیمات بتوانند موجب تقویت تولید، جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای مشکل دار، حفظ اشتغال و مانع بیکار شدن کارگران شوند.