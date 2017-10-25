نُجَباء: تیلرسون به شکست استراتژیک خود در منطقه اعتراف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء در واکنش به سخنان اخیر «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت: تیلرسون به شکست استراتژیک خود در منطقه اعتراف کند و از این سخنان دست بکشد.
«سید هاشم الموسوی» با اشاره به سیاست تزویر ایالت متحده گفت: دولت جدید آمریکا با دورویی سیاسی با عراق تعامل میکند و طرحش برای تخریب منطقه برای همه آشکار شده است.
وی افزود: آمریکا و تروریستهای دست پرورده خود (ازجمله داعش) باید از منطقه خارج شود.
سخنگوی رسمی نُجَباء با بیان اینکه حشد شعبی طرحهای تروریستی را از بین برد، تصریح کرد: سازمان بسیج مردمی عراق به مانعی سر راه استعمارگری آمریکا تبدیل شده است.
الموسوی در پایاناز بغداد خواست که پاسخی مقتدرانه به اتهامات باطل تیلرسون بدهد.
