همراهی غلامی با نمایندگان مجلس درباره مباحث آموزش عالی

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه اعضای کمیسیون آموزش مجلس و غلامی گزینه پیشنهادی وزارت علوم گفت: این جلسه برگزار شد، اعضای کمیسیون آموزش، سئوال های خوبی را در حوزه های مختلف، فرهنگی، فناوری، پژوهشی، آموزشی، آموزش مهارتی، سیستم جذب، بورسیه ها مطرح کردند، غلامی نیز پاسخ داد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: نیاز است وزارت علوم در بحث بودجه ای، ارتباط با صنعت، شرکت های دانش بنیان و تاثیر گذاری جدی آن ها در بحث اقتصاد دانش بنیان، ورود جدی تری داشته باشد و برداشت ما این است که گزینه پیشنهادی وزارت علوم در همه موارد با آنچه نمایندگان انتظار داشتند، همراه است.

به گزارش مهر، منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان اوایل هفته جاری توسط رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس معرفی شد.

وی پیش از این با روسای دانشگاه های سطح یک دیدار کرده و جلسه هم‌اندیشی برگزار کرد و گفت: اگر در وزارت علوم همفکری و کار جمعی نکنیم، ظرفیت اجرایی مناسب نخواهیم داشت.

وی افزود: امروز باید ظرفیت فکری دانشگاه‌ها را در تحول وزارت علوم به کار گیریم. دانشگاه‌ها ظرفیت بسیار بزرگی هستند و من در صورت کسب رای در مجلس این ظرفیت و همفکری با دانشگاه‌ها را مبنای برنامه‌های خود قرار خواهم داد.

براساس این گزارش، جلسه رای اعتماد دکتر غلامی گزینه پیشنهادی وزارت علوم، روز یکشنبه ۷ آبان برگزار می شود.