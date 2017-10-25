به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: دستگاه های عضو شورای فرهنگ عمومی استان برنامه ریزی اصولی به منظور ارتقای سواد رسانه ای مردم را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: همچنین نیاز است که دستگاه های انتظامی و امنیتی اقدامات لازم را به منظور کنترل محتواهای ارائه شده در فضای مجازی و ساماندهی این محتواها به انجام برسانند.

دری نجف آبادی بیان کرد: در راستای اتخاذ تصمیمات مثمر ثمر و اصولی در رابطه با ارتقای فرهنگ عمومی و مقابله با تهدیدات فضای مجازی، بایستی از سوی دستگاه های ذیربط آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: دشمن در فضای مجازی به دنبال تولید محتواهایی است که نهاد خانواده را مورد هجمه قرار می دهد، به همین علت آگاهی بخشی به خانواده ها به ویژه والدین در این رابطه ضروری است، این آگاهسازی نظارت درست از سوی پدران و مادران بر فعالیت فرزندان آنها در فضای مجازی را در پی دارد.

وی ادامه داد: ازجمله مهمترین آسیب های فضای مجازی برای جوانان و نوجوانان، وجود محتواهای ضد دین و تلاش برای کمرنگ کردن اعتقادات اخلاقی است که از طرق مختلف مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد و علاوه بر آن دور شدن افراد از روابط اجتماعی در فضای واقعی، عدم وجود حریم خصوصی و در خطر قرار گرفتن آبروی اشخاص از دیگر آسیب های فضای اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: در راستای ارتقای سواد رسانه ای در جامعه، دستگاه های مسئول در حوزه آموزش مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید این مساله در محتواهای درسی و مطالب ارائه شده از سوی معلمان و اساتید گنجانده شود.