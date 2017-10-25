تفاهم نامه دانشگاه امیرکبیر با مرکز مالی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این تفاهم نامه بین علی نقوی مدیر عامل مرکز مالی ایران ودکتر اکبر اصفهانی پور رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شد.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ایجاد زمینه های مناسب برای همکاری بیشتر طرف های تفاهم نامه در حوزه های علمی، پژوهشی، آموزشی با استفاده از تمامی امکانات طرف های تفاهم نامه اعم از توانمندی های علمی، منابع انسانی، فنی ، اطلاعاتی، تجربه و تخصص است.این تفاهم نامه در دو محور اصلی آموزش و پژوهش منعقد شد.

در محور آموزشی اولویت هایی مانند طراحی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت عمومی و تخصصی در حوزه بازارهای مالی در داخل و خارج از کشور، طراحی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های Mini MBA، BBA و DBA به صورت مشترک، برگزاری سمینارها و همایش های آموزش مرتبط با بازار مالی، طراحی دوره های رسمی دانشگاهی مرتبط با بازار مالی به صورت مشترک، نیازسنجی آموزش های علمی و کاربردی و همکاری در برگزاری دوره های آمادگی آزمون های حرفه ای بین المللی است.

در حوزه پژوهشی نیز مواردی مانند همکاری در برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی در حوزه بازارهای مالی، همکاری در برگزاری نشست های تخصصی بازار مالی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی در عرصه بازارهای پولی و مالی، بکارگیری ظرفیت های دانشکده به منظور پاسخگویی به نیازمندی های پژوهشی و مطالبات علمی – آموزشی حال و آینده مرکز، حمایت از پایان نامه های دانشجویان دانشگاه در قالب پایان نامه های با موضوعات مرتبط از سوی مرکز در این قرارداد پیگیری خواهد شد.

همچنین در این قرارداد موضوعاتی مانند همکاری مرکز در معرفی مدیران ارشد بازار سرمایه در قالب مدرس مدعو و اساتید مشاور پایان نامه های دانشگاه که توسط مرکز به دانشگاه معرفی می شوند، همکاری در شناسایی، تعریف و انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه بازارهای مالی، همکاری در حوزه داده های تحقیقاتی، فراهم کردن تمهیدات و ساز و کار لازم برای انجام بازدیدهای علمی طرفین از مراکز و واحدهای تابعه و همکاری در زمینه ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز پیگیری می شود.

مدت اجرای این تفاهم نامه دو سال است و با توافق طرف های تفاهم نامه قابل تمدید خواهد بود.