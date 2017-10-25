نکات ایمنی برای استفاده از وسایل گرمایشی/مراقب قاتل خاموش باشید

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لازم است افراد قبل از آغاز فصل سرما با مطالعه دستورالعمل کارکرد و تعمیر لوازم گرمایشی با آن ها کمی آشنا شوند تا در صورت نیاز بتوانند آن ها را تعمیر کنند؛ اما باید سعی شود افراد در هر شرایطی از یک تعمیرکار متخصص برای سرویس وسایل گازی خود کمک بخواهند یا با خدمات پس از فروش وسایل گازسوز خود تماس بگیرند و از آن ها سرویس و سرکشی مرتب وسایل گازی خود را درخواست کنند.

عسکری با اشاره به اینکه گاز طبیعی در بین سوخت های فسیلی یکی از ایمن ترین سوخت هاست، افزود: این گاز از متان تشکیل شده و به طور طبیعی بی رنگ و بی بو است که برای امنیت بیشتر کمی بو به آن افزوده می شود و بویی شبیه به تخم مرغ گندیده یا سولفور دارد تا به هنگام نشت گاز به راحتی بتوان آن را تشخیص داد.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان تصریح کرد: زمانی که گاز در هوا منتشر شود با هوا ترکیب شده و می تواند در صورت رسیدن به شعله آتش یا یک منبع قابل اشتعال آتش بگیرد.

عسکری ادامه داد: گاز طبیعی به هیچ وجه سمی نیست اما در صورتی که به مقدار زیاد در فضایی بسته جمع شود، اکسیژن هوا را از بین برده و موجب بیهوشی می شود.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: در صورت اینکه متوجه نشت گاز شدند اگر گاز در داخل فضای خانه پر شد درها و پنجره ها را باز کرده از روشن کردن کبریت، کلید برق و لوازم برقی، کشیدن سیگار پرهیز کرده و دقت شود که هیچ منبع قابل اشتعالی به وجود نیاورند.

عسکری با تاکید بر لزوم بستن شیر اصلی گاز در شرایط گفته شده بیان کرد: افراد باید در این شرایط سریعا با شماره «۱۲۵» سازمان آتش نشانی تماس حاصل کنند و اگر بوی بسیار شدید گاز را حس کردند یا بو و صدای نشت گاز را شنیدند یا متوجه ترکیدگی یا شکستگی یک لوله گاز شدند فوراً محل را ترک کرده و از نزدیکترین باجه تلفن یا تلفن همراه با سامانه «۱۲۵» سازمان آتش نشانی تماس برقرار کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از شهروندان خواست که قبل از رسیدن فصل سرما تمام وسایل گرمایشی خانه خود را سرویس کنند تا کمترین مشکل را در فصل سرما داشته باشند و مطمئن شوند که لوله بخاری و هواکش های خانه مسدود نشده است و خوب کار می کنند تا اینکه دود و بخار بتواند به راحتی از این هواکش ها به بیرون منتقل شود.

وی عنوان کرد: داخل ورودی و خروجی هوا برای سوخت مناسب همیشه تمیز نگه داشته شود چرا که وجود هوا برای سوخت کامل و ایمن و خروج کامل منوکسیدکربن در بخاری و شومینه ها لازم است.

عسکری گفت: همیشه برف و یخ روی لوله ها و کنتور گاز را تمیز کنید تا اینکه لوله ها صدمه ای نبیند و نشت گاز اتفاق نیافتد و عدم وجود تهویه و هواکش مناسب هم موجب اختلال در سوخت و عملکرد ضعیف وسایل گاز می شود.

وی تاکید کرد: اگر افراد شامه خوبی ندارند یا چندان نمی توانند بوی گاز را حس کنند، برای اطمینان بیشتر یک دستگاه هشدار دهنده نشت گاز بخرند و در خانه نگه دارند؛ اما فقط به وجود این دستگاه اکتفا نکنند و مرتب بازرسی و سرویس لوله ها و لوازم گاز سوز را انجآم دهند.