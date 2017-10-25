درختان خشک و شکسته جنگل ها جمع آوری شود/اجرای طرح حفاظت

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طرح تنفس جنگل، درختان شکسته، افتاده، ریشه کن شده و خشک شده مجاز به جمع آوری و بهره برداری هستند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان جنگل‌ها می‌تواند طبق قانون نسبت به صدور مجوز جمع آوری و بهره برداری از درختان خشک، شکسته، افتاده و ریشه کن شده در اثر توفان و رخدادهای طبیعی برای مجریان واجد صلاحیت اقدام کند که با صدور این مجوزها نیاز صنایع چوب مثل نکاچوب، کارخانه چوب و کاغذ مازندران و سایر واحدهای صنعتی مرتبط تا حدود زیادی تأمین خواهد شد و گام مهمی در بهداشت جنگل هم خواهد بود.

این مسئول بیان کرد: در طرح تنفس جنگل، سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا یک نفر هم با اجرای این طرح بیکار نشود و شغل خود را از دست ندهد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در سال ۹۶ نسبت به تهیه و اجرای طرح‌های احیا، جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل هابه طور جامع و واگذاری آن به مجریان طرح‌ها اقدام کند تا هم عرصه‌های جنگلی را حفظ کند و هم از بیکار شدن کارگران و کارکنان طرح‌های جنگلداری و واحدهای صنعتی مرتبط جلوگیری شود.

شاعری تاکید کرد: دولت همچنین مکلف است چوب و مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی را از طریق توسعه زراعت چوب و انجام جنگل کاری‌های دست کاشت و واردات چوب از سایر کشورها با تعرفه صفر تأمین کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام شده و مذاکراتی که با وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها شده است در آینده نزدیک نسبت به صدور این مجوزهای قانونی در چارچوب قانون برنامه ششم اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، وزارت جهاد کشاورزی اجازه جمع آوری و بهره برداری از درختان شکسته ،افتاده، خشک غیرقابل احیا و ریشه کن شده را به مجریان طرح‌ها یا افراد واجد شرایط نمی‌دهد که این تصمیم خلاف قانون برنامه ششم و صرفاً یک اقدام سلیقه‌ای است.

شاعری تصریح کرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف است براساس قانون برنامه ششم نسبت به اجرای طرح حفاظت از جنگل‌ها و کنترل بهره برداری از جنگل اقدام کند.

وی تصریح کرد: مسئولان امر باید قانون را به درستی اجرا کنند و تنها بخشی از قانون ملاک عمل قرار نگیرد زیرا این طرح جامع است و همه جوانب کار را در نظر گرفته است پس لازم است به طور جامع و کامل اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای طرح تنفس جنگل نباید منجر به بیکاری کارکنان و کارگران طرح‌های جنگل‌داری شود.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای حفاظت از جنگل و جبران خسارت‌های ناشی از اجرای این طرح، ۸۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه باید هرچه زودتر نسبت به تخصیص کامل آن اقدام کند و سازمان جنگل‌ها هم پیگیری جدی برای جذب و اخذ تخصیص صد درصد داشته باشد.