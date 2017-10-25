به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمیمنش شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تا پایان امسال دو مناسبت ویژه از جمله اربعین حسینی و ۲۸ صفر را پیش رو داریم که برای هر دو مناسبت برنامهریزیهای لازم جهت ارائه خدمات مناسب به مسافران انجام شده است، افزود: در همین راستا و برای ارائه خدماتی که در شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) است، ۲۲۷ هزار صندلی پیشبینی شده است.
وی از راهاندازی قطار قم به کربلا بهعنوان یکی دیگر از برنامههای راهآهن جمهوری اسلامی ایران در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران کربلا یاد کرد و ادامه داد: این قطار به صورت مستقیم نبوده و یک قطار ترکیبی است و این به دلیل نبودن پل در عراق است که مسافران باید بعد از پیاده شده از قطار، مسافتی را با اتوبوس طی کرده و مجددا سوار قطار شده و به کربلا عزیمت کنند که بنا بر همین فرآیند زمانی، این سفر در حدود ۳۰ ساعت به طول میانجامد.
مدیرکل برنامهریزی راهآهن جمهوری اسلامی ایران همچنین از جابهجایی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی کشور در هفت ماهه امسال خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه آمار جابهجایی مسافر در هفت ماهه امسال از شد ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال برخوردار بوده که این حاکی از عزم جدی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در راستای ارائه خدمات مطلوب در بخش مسافری است.
کاظمیمنش همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی کشور، خاطرنشان کرد: بیشک یکی از رویکردهای اصلی راهآهن، ارتقای کیفیت خدمات در بخش مسافری است که در همین راستا ۳۵۰ واگن مسافری بالای ۴۵ سال را از رده خارج کرده و به زودی نسبت به خارج کردن واگنهای بالای ۳۰ سال از رده نیز اقدام خواهیم کرد.
