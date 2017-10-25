ساخت قطعات داخلی خودرو با نانو مواد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، یک شرکت فعال در صنایع پلیمر و پلاستیک‌های مهندسی، نوعی نانومواد پلیمری را به تولید صنعتی رسانده و موفق به عرضه‌ آن به یک شرکت تولید سینی فن خودرو شده است. بهره‌گیری از مواد نانویی در تولید این قطعات کاهش وزن و بهبود خواص مکانیکی آن‌ها را به دنبال داشته است.

امیر حسنجانی روشن، مدیر تحقیق و توسعه‌ این شرکت گفت: این شرکت با بیش از چهار دهه فعالیت در زمینه‌ تولید و ساخت قطعات تزریق پلاستیک، از جمله شرکت‌های پیشرو در صنایع پلیمری و پلاستیک‌های مهندسی به شمار می رود.

وی افزود: استفاده از فناوری نانو در تولید سینی‌های فن خودرو علاوه بر اینکه موجب بهبود استحکام این قطعات می‌شود، کاهش وزن قطعه را نیز در پی دارد. همچنین از آنجایی‌که در این طرح از پلیمرهای ترموپلاست به‌جای پلیمرهای ترموست استفاده شده، بنابراین قطعه‌ نهایی یک قطعه‌ قابل بازیافت خواهد بود.

به گفته وی، قیمت قطعه نهایی این محصول کمتر از قیمت نمونه‌های مشابه خارجی است.

حسنجانی عنوان کرد: در حال حاضر میزان تولید گرانول‌های حاوی نانوذرات ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن در سال است که در صورت گسترش همکاری‌ها با شرکت‌های متقاضی دیگر دو تا سه برابر خواهد شد.