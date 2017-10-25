عامل قتل عام خانوادگی در فهرج به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد اظهار داشت: حکم قصاص محکوم علیه صبح امروز با حضور اولیای دم در شهرستان فهرج و در محل ارتکاب جرم با حضور مردم به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت: دستگاه قضائی با کمک عوامل انتظامی و امنیتی استان کرمان در راستای برقراری امنیت جامعه از تمام توان خود استفاده کرده و اجازه جولان به مخلان نظم وامنیت را نخواهد داد.

موحد یادآور شد: محکوم علیه در دی ماه سال گذشته با اسلحه کلاشینکف اقدام به قتل ۱۰ نفر از اعضای خانواده همسر و همسایگان آنان از جمله یک دختر بچه هفت ساله کرده بود و سپس به استان سیستان و بلوچستان متواری شده بود که طی یکسری اقدامات اطلاعاتی ظرف کمتر از چند روز در محل مخفیگاهش دستگیر شد.

شایان ذکر است؛ قاتل حوالی ساعت ۱۷ الی ۱۸ مورخه دوم دی‌ماه سال ۱۳۹۵ با مراجعه به درب منزل پدر همسرش که دختر خاله وی نیز بوده است اقدام به تیراندازی به سمت درب منزل و قتل پدر همسرش می‌کند.

قاتل سپس به داخل منزل می‌رود و همه افراد داخل خانه به غیر از همسرش را به گلوله می‌بندد که متأسفانه با توجه به اینکه شماری از همسایگان نیز برای عیادت یک بیمار در داخل خانه بوده‌اند آمار کشته‌ها افزایش یافته است.

در این حادثه تلخ متأسفانه ۱۰ نفر از جمله پدر، مادر، تعدادی از فرزندان و همسایگان خانواده به قتل می‌رسند و چهار نفر دیگر زخمی شده بودند.