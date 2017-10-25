انقلاب اسلامی به برکت حرکت امام حسین (ع) در مقابل ظلم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان سه شنبه شب در سومین همایش پیرغلامان حسینی شهرستان قوچان اظهار کرد: همواره در طول تاریخ ماندگاری مذهب و مکتب اهل بیت(ع) به عهده هیئت های مذهبی بوده است و امروز دوست و دشمن اقرار براین موضوع دارند.

وی افزود: اشک سرآغاز رسیدن انسان به مقام محمود است و تصور همسو شدن با امام زمان(عج) سبب می شود افق نگاه خودمان را با این بزرگوار تطبیق دهیم.

لطفیان گفت: امروز اگر جامعه اسلامی در قالب هیئت مذهبی بخواهد امام زمانی باشد باید بندگی خداوند متعال و تبعیت از راه رسول خدا(ص) واهل بیت(ع) را دارا شود که غیر از این هیچ راهی برای سعادت جامعه وجود نخواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: محقق شدن اندیشه رهبر انقلاب اسلامی در این است که هیئت های مذهبی پایه گذار تمدن اسلامی شوند که با سلوک حسینی همراه باشند.

وی اظهار کرد: سید الشهدا(ع)شخصیتی بود که به تنهایی عمود خیمه اهل بیت(ع) را برافراشته نگاه داشت و باید گفت هیئت های مذهبی اگر برای تثبیت برنامه ای نداشته باشد هویت ندارند.

لطفیان ادامه داد: انتظار داریم که هیئت های مذهبیادامه دهنده عمودهای خیمه دین باشند. اگربرای دستگاهی مجلس گردانی می کنیم باید خودمان خصوصیات این مکتب را دارا شویم.

وی گفت: هیئت و هیئتی که با قرآن مانوس نباشد نمی تواند در دستگاه امام حسین (ع) قرار گیرد و ما باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که حسینی هیئتی باشیم و راه خود را از هیئتی که در جبهه غیر از انقلاب اسلامی قدم بر می دارند جدا کنیم.