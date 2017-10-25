به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احسان کامرانی با اشاره به برگزاری چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران، اظهارداشت: کاربرد فناوری های مهندسی در حوزه سلامت روزبروز در حال توسعه است بطوریکه پیشگیری، تشخیص، مراقب مناسب و در نهایت حتی درمان موثر بسیاری از بیماری ها و اختلالات مستلزم شناخت و بکارگیری مناسب تکنیک ها و ابزارهای پیشرفته در این زمینه است.

وی افزود: پیچیدگی های تخصصی، هزینه های خرید و راه اندازی و نگهداری بسیار بالا، موانع تولید و عدم وجود متخصصین کافی در این زمینه مانعی بر سر راه توسعه، تولید بومی و بکارگیری مناسب و کافی این تکنولوژی ها بویژه در امر تشخیص و مراقبت است.

دبیر علمی چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران ادامه داد: تجهیزات مرتبط با نقشه برداری مغز نظیرMRI،OCT، fNIRS, PET، CTـ SCAN از این قاعده مستثنی نیستند و در حال حاضر هیچیک از این تجهیزات اساسی در داخل تولید و حتی پشتیبانی مناسب ندارند.

کامرانی گفت: این در حالی است که با بهره گیری از دانش فنی متخصصین مهندسی و پزشکی، پتانسیل طراحی و ساخت داخلی بسیاری از تجهیزات تشخیصی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی بویژه در حوزه علوم مغز و اعصاب و روانشناسی در داخل با صرف هزینه های فوق العاده پایینتر وجود دارد.

وی بیان داشت: یکی از محورهای کنگره سالانه نقشه برداری مغز ایران که چهارمین دوره آن از ۳ تا ۵ آبان ۹۶ در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران و با حضور بزرگترین دانشمندان، متخصصین و مخترعان تکنولوژی های نقشه برداری مغز و علوم اعصاب و روانشناسی از سرتاسر دنیا برگزار می شود، معرفی پتانسیل های موجود و زمینه سازی برای توسعه داخلی فناوری های روز دنیا در این زمینه است.

دبیر علمی چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران اضافه کرد: از جمله دانشمندان شرکت کننده در این همایش، مخترعین دستگاه تصویربرداری مغز PET و همچنین مخترع دستگاه تحریک الکتریکی مغز TMS هستند که به همراه بیش از ۲۰ سخنران مدعو از معتبر ترین دانشگاه های دنیا نظیر هاروارد، آکسفورد، MIT، پنسیلوانیا، کالج لندن، و از کشورهای مختلف نظیر ایران، آمریکا، انگلیس، آلمان، دانمارک، و کانادا نتایج آخرین تحقیقات و تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

کامرانی افزود: علاوه بر این، تکنولوژی های پوشیدنی و کاشتنی به عنوان یکی از مهمترین و کارآمدترین حوزه های کاربرد تکنولوژی به ویژه در حوزه علوم مغز و اعصاب، روانشناسی، هوش مصنوعی و ارتباط بین مغز انسان و ماشین بوده که در این کنگره معرفی و مورد ارزیابی قرار می گیرد.ِ

وی گفت: تحقیقات در این حوزه یک مفهوم بین رشته ای را شکل داده است برای تشخیص و غلبه بر بیماری ها، اختلالات و مشکلاتی که در امور روزمره با آنها روبرو هستیم.

دبیر علمی چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران ادامه داد: تکنولوژی های پوشیدنی و کاشتنی به عنوان حوزه تحقیقات کلیدی درصنعت تشخیص و درمان پزشکی و کاربردهای سلامت انسان برای بهبود کیفیت زندگی نقش کلیدی دارند.

کامرانی یادآور شد: کاربردهای گسترده تکنولوژی های پوشیدنی و کاشتنی محدوده وسیعی از پزشکی، بازی و تفریح، ورزش، تناسب اندام، ارتباطات، تعامل انسان با ماشین، حمل و نقل، بازار و کسب و کار، مدیریت اورژانس و مراقبت وابسته، مدیریت بیماری های مزمن و بسیاری از حوزه های دیگر را در بر می گیرد.

وی عنوان کرد: در کنار سایر محورهای کنگره، معرفی و ارزیابی، طراحی و ساخت و کاربردهای مختلف تجهیزات پزشکی پوشیدنی و کاشتنی هوشمند جدید به منظور تشخیص، درمان و بهبود کیفیت زندگی به ویژه در حوزه علوم مغز و اعصاب مورد بررسی قرار می گیرد.

کامرانی گفت: بهره گیری از ر وش های غیرتهاجمی تصویربرداری مغز همچنین کاربرد نور در پزشکی و پزشکی نور ی می توانند بعنوان ابزارهایی جدید در تشخیص موثر بسیاری از بیماری ها و همچنین ارتباط و کنترل مغز انسان مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی افزود: همچنین به کمک فناوری پزشکی نوری، تجهیزاتی برای تصویربرداری و مانیتورینگ فعالیت های مغز معرفی می شوند که به صورت قابل حمل و با هزینه های بسیار پایین تر در مقایسه با ابزار موجود به تشخیص و مراقبت در بیماری های مغز و اعصاب کمک کرده و حتی فراتر از آن برای استفاده روزمره افراد عادی به منظور پیشگیری از بیماری ها و اختلالات، نظارت بر فعالیت های روزانه و ورزشی همچنین ارتباط مغز انسان و ماشین بکار گرفته شود.

دبیر علمی همایش نقشه برداری مغز ایران خاطرنشان کرد: توسعه این فناوری ها می تواند علاوه بر این در پیشگیری، تشخیص، کنترل و مراقبت در اختلالات خواب، صرع، سکته مغزی، اختلالات روانپزشکی و مطالعات علوم شناختی مورد استفاده قرار بگیرد.