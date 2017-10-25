عقب ماندگی شهر مرزی آبادان زیبنده کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شامگاه گذشته در نشست تخصصی اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان پالایشگاه آبادان در محل سرسرای اجتماعات حراست مرکزی این شرکت افزود: دشمنان با استفاده از موضوع نامناسب بودن وضعیت شهری آبادان و قیاس وضعیت این شهر در قبل و بعد از انقلاب، سبب یاس و ناامیدی مردم می شوند.

وی اظهار کرد: تاکیدمان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در وهله نخست و عدم افتخار در خام فروشی نفت است در مرتبه بعدی ایجاب می کند تا همت بلندی صورت گیرد تا فاز چهارم پالایشگاه آبادان که می تواند نگاهها را به پالایشگاه تغییر دهد به مرحله اجرا در آید.

ابراهیمی پور تصریح کرد: یکی از ضربه هایی را که کمیسیون های انرژی و اقتصادی جلوی آن را گرفتند موضوع واگذاری پالایشگاه آبادان به بخش خصوصی(اصل ۴۴) بود که اگر این اتفاق می افتاد ضربه مهلکتی به آبادان وارد می شد.

امام جمعه آبادان گفت: آبادان متاسفانه ضربات سنگینی چه از حیث تهاجم رژیم بعث و چه بازسازی دیده است، در زمان حاضر وضعیت مناطق حاشیه ای آبادان از بعضی از شهرهای عراق که با دیدنشان تاسف می خوریم، به مراتب تاسف بار تر و بدتر است، اگر دو منطقه بریم و بوارده که پالایشگاه در آن جاها خدمات ارائه می کنند را از آبادان بگیرید اوج فقر و عقب افتادگی را در این شهر می بینیم.

ابراهیمی پور افزود: یکی از موارد تاثیرگذار که می تواند جلو خام فروشی را بگیرد موضوع فازهای ۲ و ۴ پالایشگاه آبادان است که بایستی به آن توجه ویژه ای شود ضمن آنکه از واگذاری آن به بخش خصوصی نیز بایستی پرهیز شود.

وی اظهار کرد: در پیش از انقلاب، آبادان دارای یک آموزشکده فنی نفت بود که در آن نیروهای فنی و متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف پالایشگاههای کشور تربیت و به کار گرفته می شدند اما امروز این آموزشکده به موزه تبدیل شده، چنانچه این آموزشکده دوباره فعال شود می توان در زمینه تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز پالایشگاههای کشور اقدام کرد، انتظار می رود تا این امکان دوباره به آبادان برگردد، با راه اندازی این مرکز دیگر دغدغه و بهانه ای برای نبود نیروی متخصص در آبادان وجود نخواهد داشت.

امام جمعه آبادان اظهار کرد: با سرکشی از مناطقی همچون سلیچ، دهکده بریم، ذوالفقاری، الوانیه و غیره چیزی جز تاسف عایدمان نمی شود، زیبنده نظام نیست که در شهری با این همه آوازه بین المللی وضعیت کوچه و پس کوچه هایش این چنین خراب باشد، وضعیت فعلی آبادان بسیار نگران کننده است.

ابراهیمی پور تصریح کرد: مجری طرح فاز ۲ پالایشگاه آبادان بایستی موضوع در اولویت قرار داشتن نیروهای بومی در بحث بکارگیری نیرو در این فاز را به طور جدی مد نظر قرار دهد، جوانان آبادانی خوش استعداد و توانمندند و لذا در اجرای پروژه ها بایستی از جوانان آبادانی با هر زبان و قومیتی استفاده شود.