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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با مهر مطرح کرد؛

سرانه ورزش برای هر شهروند اردبیلی ۳۲ سانتی‌مترمربع است

سرانه ورزش برای هر شهروند اردبیلی ۳۲ سانتی‌مترمربع است

اردبیل – مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: سرانه اماکن ورزشی در مرکز این استان ۳۲ سانتی‌مترمربع برای هر شهروند است.

ایوب بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه کمترین سرانه ورزشی در استان اردبیل متعلق به مرکز استان و ۳۲ صدم مترمربع است.

وی افزود: سرانه امکان ورزشی در سرعین ۱.۰۲ مترمربع، در خلخال ۹۶ صدم مترمربع، در پارس‌آباد ۶۶ صدم مترمربع، بیله سوار و مشگین شهر نزدیک به یک مترمربع، در گرمی ۷۵ صدم مترمربع، در نیر ۱.۰۴ مترمربع و در نمین نیز نزدیک یک مترمربع است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بیشترین سرانه را متعلق به شهرستان کوثر با ۲.۱۱ مترمربع دانست و افزود: در مجموع به غیر از مرکز استان در مابقی مناطق سرانه وضعیت مطلوبی دارد.

به گفته بهتاج بر اساس برنامه‌ریزی‌ها می‌بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه سرانه مناطق به ۱.۲۰ مترمربع می‌رسید.

وی تأکید کرد: در مرکز استان با کمبود شدید مواجه هستیم و لازم است حمایت‌های لازم برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی صورت گیرد.

کد مطلب 4124213
محمد میرزایی ناطق

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