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۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۲

نماینده مردم آبادان در مجلس:

آبادان ۵۷ هزار نفر بیکار دارد

آبادان ۵۷ هزار نفر بیکار دارد

آبادان – یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی از وجود ۵۷ هزار نفر بیکار در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شرفی شامگاه گذشته در نشست تخصصی اعضای کمیسیون انرژی با مسئولان پالایشگاه آبادان در محل سرسرای اجتماعات این شرکت گفت: آنچه در بهره وری در هر موضوع اقتصادی قدرت و میزان تعیین می کند در بازارهای متعالی یعنی بازاری که تولید مستمر، مشتری دائم، تولید کیفی و رو به رشد داشته باشد و در جذب سرمایه سهم و اختصاص بیشتری از کیک تجارت جهانی داشته باشد، به ایجاد زمینه های اعمال ارزش افزوده در هر نوع موضوع اقتصادی برای کسب منافع ملی بیشتر و جی دی پی بر می گردد لذا اگر امروز شما دریایی از صنعت را در شهرهای آبادان و خرمشهر می بینید، اما این سرمایه ملی در این دو شهر بر روی زمین گذاشته شده، نمی گویم تغافلی در کار است اما مورد غفلت واقع شده است. 

وی افزود: مگر می شود شهری که توانست ۱۰۰ سال بار صنعتی شدن کشور را به دوش بکشد و صنعت ابتدایی ترین گامهایش را در این شهر بردارد، امروز نتواند همپای سایر شهرهای بهره مند از مواهب جمهوری اسلامی که پس از انقلاب پیشرفت و توسعه را به خود دیده اند، سهمی داشته باشد. 

شرفی با اشاره به اینکه بایستی به فکر ارزش افزوده بود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در قانون ششم برنامه توسعه از دولت خواستند تا موضوع مکان محوری به معنای آنکه جای جای کشور را رصد کنید و ببینید کجا مزیت و زیرساخت ارزان هست و می توان تولید را از هزینه بالا برد و با کسر تولید از هزینه کرد تراز مثبت داشته باشید، را مد نظر داشته باشد. 

وی تصریح کرد: اگر دنیا جایی را رصد کرده همین منطقه است، تمدن و مدنیت شهری که امروز ما در شهر آبادان شاهدیم از پی صنعت بوده است و از این پس هم باید صنعت این راه را ادامه دهد در غیر اینصورت اسکله و بندر ما دیگر چه زمانی می توانند احیا شوند، اروند چه زمانی احیا می شود تا کشتی های اقیانوس پیما با آبخور بالا به اینجا بیایند و ایجاد کار و اشتغال شود، این اتفاق حتی تا ۵۰ سال دیگر هم رخ نمی دهد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اولویت امروز عراق به دلیل وجود تروریست، زنده ماندن و غذا خوردن است و لذا اولویت این کشور لایروبی اروند و شناورسازی مغروقه هایش نیست که بخواهیم از این کشور عقب نمانیم. 

شرفی از کمیسیون انرژی و مجلس شورای اسلامی به قدرتمندترین نهاد در ریل گذاری صحیح چشم انداز ره آوردهای اقتصادی و تجاری برای کشور نام برد و افزود: امروز این ره آورد متوجه صنعت در آبادان شده است و لذا از اعضای کمیسیون انرژی مجلس می خواهیم تا آنچه را که کارشناسان به عنوان موانع رشد می بینند با تدبیر رفع کنند و در آینده ای نزدیک مشکلات فرا روی صنعت در آبادان را با رایزنی در سطح مجلس حل و فصل کنیم. 

وی خطاب به مجری پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان با اشاره به وجود ۵۷ هزار بیکار در آبادان گفت: این افراد سنی میان ۲۰ تا کمتر از ۴۰ سال یعنی سن مستعد کار دارند و این برای شهر مرزی آبادان یعنی خطر،  بنا بر این هیچ تعامل سیاسی و ملاحظه ای را به عنوان اولویت بر کاری که می تواند سبب دستگیری و خروج مردم از این رنج و مشقت باشد، قرار ندهید. 

شرفی افزود: اگر چه گفته شد در اجرای پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان می توان برخی از نیروهای متخصص را از بیرون آورد اما این در صورتی است که در آبادان امکان آموزش افراد وجود نداشته باشد و گرنه اولویت در به کارگیری نیرو تنها و تنها از میان نیروهای بومی منطقه بایستی باشد.

کد مطلب 4124215

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