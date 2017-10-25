به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای پایانی لیگ کشتی آزاد و فرنگی ایران در حالی روز گذشته به میزبانی شهرستان کاشان برگزار شد که این شهر ثابت کرد به هیچ عنوان شرایط و امکانات لازم برای چنین رویدادهایی را ندارد. این در حالی است که این شهر به تازگی از سوی فدراسیون کشتی به عنوان میزبان رقابتهای جام باشگاه های کشتی آزاد جهان معرفی شده است!

پیکارهای نهایی لیگ کشتی که روز گذشته به عنوان یک آزمون کوچک به نسبت جام باشگاه های جهان در کاشان برگزار شد به تمامی مسئولان فدراسیون و حتی اهالی رسانه و پیشکسوتان کشتی ثابت کرد، این شهرستان به هیچ عنوان توان برگزاری رویدادهای بزرگ را ندارد.

باوجود اصرار و اظهار امیدواری مسئولان شهری و ورزشی شهرستان کاشان در خصوص باشکوه برگزار کردن رقابتهای جام باشگاه های جهان، این شهرستان فاقد سالنی با امکانات و گنجایش مطلوب است و حتی برگزاری دیدارهای لیگ هم در این شهر امکان‌پذیر نیست. در سالنی که دیروز میزبان فینال لیگ بود، شاید بتوان به زحمت ۱۰۰۰ تماشاگر را بطور مفید مستقر کرد، ضمن اینکه باید جایگاه میهمانان داخلی و خارجی، اعضای تیم های شرکت کننده، خبرنگاران و سایر موارد را نیز در همین سالن کوچک پیش بینی کرد. هر چند که گفته می شود، کاشان دارای سالن دیگری هم هست، اما آن سالن هم گنجایش مشابهی دارد.

برخی از مسئولان فدراسیون کشتی که روز گذشته در سالن فینال لیگ حضور داشتند در واکنش به انتقادات اهالی کشتی و خبرنگاران در خصوص میزبانی ضعیف لیگ و در پیش بودن برگزاری جام باشگاه های جهان در کاشان، متفق القول گفتند: میزبانی این شهر با ابهام روبرو شده و هیچ بعید نیست شهر دیگری به عنوان میزبان جام باشگاه های جهان مشخص و معرفی شود.

هر چند گفته می شود یکی از دلایل مهم واگذاری میزبانی به شهر کاشان، حضور اسپانسرهای مالی است، اما باید قبول کرد این شهرستان نمی تواند میزبان خوبی برای این رویداد بزرگ بین المللی باشد.

چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. تاکنون کشورهای روسیه، آمریکا، فرانسه برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند و پیش بینی می شود این پیکارها با حضور ۱۶ باشگاه برتر دنیا برگزار شود.