تیم امید ایران در بازیهای آسیایی شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، با گذشت 4 روز از اعلام حکم تعلیق فوتبال ایران از فعالیت درعرصه های بین المللی ، مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال توانستند با جلب نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا جوازحضور تیم فوتبال امید ایران را در بازیهای آسیایی دوحه را به دست آورند.

این خبر در حالی از سوی منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی اعلام شد که هنوز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین المللی فوتبال خبری در این مورد منتشر نشده است.

در این مورد گفته می شود مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال کشورمان در مذاکراتی که با شورای المپیک آسیا داشته اند موافقت این شورا را با حضور تیم امید در بازیهای آسیایی جلب کرده اند.