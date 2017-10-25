  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۷

طبق یک نظرسنجی؛

ژاپنی‎ها با ادامه نخست‎وزیری «آبه» مخالفند

نظرسنجی انجام گرفته در ژاپن نشان می‎دهد مردم از ائتلاف حاکم رضایت دارند اما تمایلی به ادامه حضور نخست‎وزیر فعلی در راس قدرت ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی انجام گرفته از سوی روزنامه «آساهی» ژاپن نشان می‌دهد «شینزو آبه» نخست‌وزیری این کشور اگرچه از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه سربلند بیرون آمد، آنقدر در میان مردم محبوب نیست که خواهان تداوم رهبری‌اش بر کابینه این کشور باشند. به بیان دیگر، ژاپنی‌ها دولت آبه را می‌خواهند اما خود او را نه.

طبق این نظرسنجی، رضایت عمومی از دولت آبه به ۴۲ درصد افزایش یافته حال آنکه ۴۷ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند، با تداوم نخستوزیری او مخالف هستند. این در حالی است که ۳۷ درصد هم از ادامه حضور وی در راس کابینه، احساس رضایت کرده‌اند.

 آبه قرار است تا سپتامبر ۲۰۱۸ و تا اتمام دوره رهبری‌اش بر حزب لیبرال دموکرات، همچنان نخست‌وزیر ژاپن باقی بماند.

مریم خرمایی

