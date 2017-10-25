به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی انجام گرفته از سوی روزنامه «آساهی» ژاپن نشان می‌دهد «شینزو آبه» نخست‌وزیری این کشور اگرچه از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه سربلند بیرون آمد، آنقدر در میان مردم محبوب نیست که خواهان تداوم رهبری‌اش بر کابینه این کشور باشند. به بیان دیگر، ژاپنی‌ها دولت آبه را می‌‌خواهند اما خود او را نه.

طبق این نظرسنجی، رضایت عمومی از دولت آبه به ۴۲ درصد افزایش یافته حال آنکه ۴۷ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند، با تداوم نخست‌وزیری او مخالف هستند. این در حالی است که ۳۷ درصد هم از ادامه حضور وی در راس کابینه، احساس رضایت کرده‌‌اند.

آبه قرار است تا سپتامبر ۲۰۱۸ و تا اتمام دوره رهبری‌اش بر حزب لیبرال دموکرات، همچنان نخست‌وزیر ژاپن باقی بماند.