نحوه انتخاب رشته‌ دانشجویان پژوهشگاه «شاخص پژوه» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه‌های ۲۹ مرداد و ۲۶ مهر ۹۶، آن دسته از دانشجویان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه که در آزمون ۲۴ شهریور ۹۶ شرکت کردند و فهرست اسامی آنان با توجه به اعلام نظر معاونت آموزشی وزارت علوم و نتیجه علمی آزمون مذکور در ردیف واجدین شرایط علمی برای جایابی در موسسات آموزش عالی قرار گرفته اند، می توانند انتخاب رشته کنند.

برای این گروه از دانشجویان بر اساس هماهنگی بعمل آمده با دانشگاه های پذیرنده با توجه به رشته امتحانی داوطلبان، رشته‌محل و یا رشته‌محل هایی به شرح جدول اعلام شده به منظور جایابی آنها تعیین شده است.

هریک از متقاضیان باید تمامی کدرشته‌محل های اعلام شده برای رشته امتحانی خود را در مقطع تحصیلی (کارشناسی ارشد و یا دکتری) با توجه به علاقه و اولویت دلخواه انتخاب و در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان از چهارشنبه سوم آبان تا شنبه ۶ آبان ۹۶ درج کنند.

با توجه به اینکه جایابی داوطلبان براساس نمره اکتسابی در یکی از رشته‌محل های اعلام شده صورت خواهد پذیرفت، تاکید شده است متقاضیان تمامی رشته‌محل های اعلام شده برای رشته‌ امتحانی مربوط را انتخاب کنند، در غیر این صورت اگر کدرشته‌محل دانشگاهی را انتخاب نکرده و در یکی از کدهای انتخابی خود جایابی نشوند اقدام دیگری از سوی سازمان سنجش میسر نخواهد بود.

انتخاب رشته نیز به گونه ای طراحی شده است که لزوماً داوطلب باید نسبت به انتخاب، تمامی کدمحل های رشته مربوط به ترتیب علاقه اقدام کند و معرفی نهایی براساس اولویت انتخابی، ظرفیت و نمره آزمون داوطلبان صورت خواهد گرفت.

پس از انجام مرحله انتخاب رشته و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان، مسؤلیت اثبات و ارائه مستندات قانونی لازم به موسسه محل قبولی جهت ثبت‌نام و ادامه تحصیل بر عهده متقاضیان خواهد بود.

درخصوص متقاضیان رشته سلامت مراتب متعاقباً با داوطلبان هماهنگی خواهد شد.

جدول رشته های پژوهشگاه شاخص پژوه برای انتخاب رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در سایت سازمان سنجش درج شده است.