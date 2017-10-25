۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

در یک تحقیقات علمی مشخص شد؛

تاثیر باکتری های دهانی در ابتلا به بیماری های روده ای

محققان چینی شواهدی را ارائه کرده اند که نشان می دهد انواع خاصی از باکتری های دهانی ممکن است منجر به اختلالات روده ای شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی،  محققان چینی در آکادمی علوم پزشکی چین طی مطالعه  ای اثر باکتری های موجود در دهان انسان را روی مدل های موشی تست کرده اند.

مشکلات روده ای مانند سندرم روده تحریک پذیر،‌کولیت اولسراتیو و بیماری کرون تنها یک مشکل محسوب نمی شوند و می توانند شدیدا کیفیت زندگی فرد را تحت الشعاع قرار داده و در برخی موارد کشنده نیز باشند. به همین دلیل، پزشکان به دنبال دلایل این بیماری ها و راه های درمان آن ها هستند و همان طور که گفته شد برای پی بردن به این مهم، به بررسی ارتباط باکتریهای دهانی و اختلالات روده ای متمرکز شده اند.

این ایده زمانی شکل گرفت که یکی از محققان به نتیجه رسید بیماران مبتلا به یکی از سه نوع بیماری روده بزرگ، در مدفوع شان سطح بسیار بالایی از باکتری های دهانی دارند که نشان دهنده وجود سطوح بالای این باکتری ها در روده است.

برای بررسی این ارتباط آزمایش های متعددی صورت گرفت. در آزمایش اول، محققان بزاق انسان افراد مبتلا به بیماری کرون را به لوله گوارش موشی که میکروبیوم گوارشی اش را از دست داده بود، وارد کردند و مشاهده کردند در برخی نقاط التهاب روده ای اتفاق افتاد.

نگاه دقیق تر نشان داد که باکتری مسئول التهاب، Klebsiella pneumoniae است که سوشی است که معمولا در دهان انسان وجود دارد و به ندرت آن را در لوله گوارش نیز می توان مشاهده کرد. در آزمایشی دیگر، محققان باکتری را به طور مستقیم به روده موش سالم وارد کردند و مشاهده کردند که مشکلی ایجاد نشد.

دادن آنتی بیوتیک های مقاوم Klebsiella به موش موجب شد که در صورتی که موش مجددا در معرض این باکتری قرار گیرد، دچار التهاب شود. آزمایش های بیشتر با بزاق بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو نیز نتایج مشابهی را نشان داد. این نتایج نشان می دهد که ممکن است بین باکتری های دهانی و اختلالات روده ای ارتباط وجود داشته باشد که مطالعه بیشتر در این زمینه را ضروری می سازد و ممکن است استفاده از داروهای خوراکی با هدف باکتری های دهانی، درمانی برای مشکلات روده ای در آینده باشند.

