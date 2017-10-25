۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۳

راه اندازی دوره های آمادگی فراگیر در دانشگاه پیام نور تهران

معاون آموزشی دانشگاه پیام نوراستان ‏تهران از برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون فراگیر در دانشگاه پیام نور استان تهران خبرداد.

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آخرین مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی‌ارشد و تکمیل ظرفیت دوره ‌کارشناسی گفت: ‌ ثبت‌نام آزمون فراگیر کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور تا ۱۰ آبان‌ماه و تکمیل ظرفیت دوره ‌کارشناسی تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. ‌

وی درباره مؤسسات خصوصی که در حوزه فراگیر فعالیت و تبلیغ می‌کنند افزود: از همان اوایل که دانشگاه پیام نور از شیوه فراگیر در پذیرش دانشجو استفاده کرد، مؤسسات بسیاری با ‌تبلیغات گسترده مدعی برگزاری این دوره‌ها شدند که البته در این میان اتفاقات ناخوشایند بسیاری رخ داد.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: برخی از این مؤسسات با هدف صرف درآمدزایی در برخورد با متقاضیان شرکت در دوره‌های فراگیر به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که ‌متقاضی مجبور به شرکت در کلاس‌های این مؤسسات است و این در حالی‌است که کلاس‌هایی که مؤسسات خصوصی برگزار ‌می‌کنند، صرفاً برای بالا بردن سطح آمادگی متقاضیان است نه شرط پذیرش در این آزمون.

وی ادامه داد: متقاضی می‌تواند بدون ‌شرکت در کلاس‌های این مؤسسات و فقط با پرداخت مبلغی جزئی به حساب سازمان سنجش در آزمون فراگیر شرکت کند و در ‌صورت پذیرش به‌عنوان دانشجو در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل شود.

مرادی افزود: البته در دانشگاه پیام نور طی سال جاری اراده‌ای جدی ‌برای برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون فراگیر شکل گرفته است و خود ما در دانشگاه پیام نور استان تهران، امسال این دوره‌ها را ‌برگزار کرده‌ایم. ‌

زهرا سیفی

