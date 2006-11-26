وجود بسیجیان مایه قوت تمام مسلمانان جهان است / بسیج در تمام ایران نمود شکوه و پایداری انقلاب است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سیستان وبلوچستان، غلامعلی حداد عادل در دومین روز از سفر سه روزه خود به استان سیستان و بلوچستان در جمع بسیجیان منطقه مقاومت بسیج این استان اظهار داشت: کشورهای غربی در گذشته فکر می کردند که برای همیشه در ایران اسلامی خواهند ماند و این مردم شجاع و با ایمان با دلاورمردیهایشان به آنان این اجازه را ندادند تا بتوانند به اهدافشان دست پیدا کنند.

حداد عادل ایمان به خدا، اطاعت از رهبری و همبستگی مردم را سه عامل اصلی در حفظ و پایداری انقلاب اسلامی پس از پیروزی خواند و گفت: بسیج حکایت از آن می کند که انقلاب ما زنده می ماند و هیچ وقت کهنه نمی شود.

وی افزود: آنان که انقلاب را به یاد دارند می دانند مردم از هر قبیله به نوای امام امت لبیک گفتند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. این روحیه بسیجی پس از انقلاب نیز حفظ شد و آن روحیه مردمی با شکل جدید و گسترده در طول سالهای گذشته به رهبری امام خمینی (ره) و بعد از آن به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به راه خود ادامه داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در خصوص نقش بسیجیان در کشور گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند چطور انقلاب های دیگر هر چه از پیروزی شان فاصله می گیرند از قوتشان کمتر می شود ولی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی طراوتش بیشتر شده که علت آن حضور شما بسیجیان در صحنه است.

وی خاطرنشان کرد: بسیج را امروز کسانی تشکیل می دهند که در انقلاب حضور نداشتند، ولی حضورشان همچون حضور بسیجیان در دوران انقلاب اسلامی است. ما باید خداوند را به سبب این نعمت شکر کنیم و بگوییم همانگونه که بسیجیان در انقلاب حضور داشته اکنون نیز در صحنه های و جهادهای مختلف حضور دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیج در تمام ایران نمود شکوه و پایداری انقلاب است، بسیج مایه دلگرمی مردم و مایه حیات دشمنان است. بسیج فقط برای حضور در میدان جنگ نیست بلکه بسیج برای حل مشکلات و بازکردن گره های جامعه و کمک به اقشار مختلف در حوادث غیر مترقبه حضور دارد.

حداد عادل همچنین گفت: هرجا ملت ایران به نیروهای بسیجی نیاز داشته باشد و یا باری از جامعه بر زمین مانده باشد و از سویی دیگر حادثه ای در شهری رخ دهد بسیج آماده است تا مثل همیشه جانفشانی کند.

وی با اشاره به بسیج دانشگاهها افزود: در دانشگاهها و ادارات، بسیج نگهبان انقلاب است زیرا در دانشگاه های ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان برای دانشگاه ها برنامه ها داشتند، این بسیج بود که جلوی اهداف شوم دشمنان در قبال دانشگاهها را گرفت.

حداد عادل اظهار داشت: امروز این همان بسیجیان هستند که در قالب دانشمندان بسیجی باعث پیشرفت های عظیمی از جمله پیشرفت در فناوری صلح آمیز انرژی هسته ای شده اند، این روحیه بسیجی است که مایه امید و پیشرفت کشور شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به بسیجیان حاضر در میدان گفت: وجود شما بسیجیان مایه قوت تمام مسلمانان جهان شده است.بسیج در استان شما معنای دیگری دارد، زیرا استان شما به دلیل همسایگی با کشورهایی که به تولید مواد مخدر مشغول است هم مرز است و باعث شده تا استان شما در معرض آسیب های جدی از جمله تردد کاروانهای مواد مخدر قرار گیرد که این امر یکی از مشکلات مهم استان شما و کشور است.

وی افزود: همین کاروان های مواد مخدر باعث به وجود آمدن شرارتهایی در منطقه و استان شما شده اند که امروز به همت شما بسیجیان تمام این شرارت ها از بین خواهد رفت.

وی برگ برنده دیگر این استان را حفظ وحدت بین برادران مسلمان شیعه وسنی خواند و گفت: طوایف مختلف شیعه و سنی در استان باعث شده که دشمن فکر به وجود آوردن اختلاف در استان شما را با وجود وحدت در بین شیعه وسنی از سرش بیرون کند، زیرا هوشیاری و ایمان و حضور روحانیت شیعه، مولوی های اهل سنت و نظارت راهنمایی های نماینده ولی فقیه در استان شما سبب شده تا سیستان و بلوچستان به استانی تبدیل شود که به وحدت بین شیعه و سنی حرف اول را بزند.

غلامعلی حداد عادل در پایان در جمع بسیجیان حاضر در میدان گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، مخصوصا توجه به رفع مشکلات استان از اولویت های کاری خود قرار داده و به هیچ وجه از آن دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سیستان و بلوچستان، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از سخنرانی با ادای احترام به شهدای بسیجی از یگانهای حاضر در میدان سان دید.

دراین مراسم همچنین تعدادی از بسیجیان نمونه لوح یادبود و سردوشی رزم جو از دست رئیس مجلس شورای اسلامی دریافت کردند.

غلامعلی حداد عادل قرار است تا دقایقی دیگر زاهدان را به مقصد شهرستان چابهار ترک کند.