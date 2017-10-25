۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۱

انفجار مین در مهران ۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

ایلام-انفجار مین در شهرستان مهران از توابع استان ایلام یک کشته و دو زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، انفجار مین در  منطقه چنگوله شهرستان مهران از توابع استان ایلام باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر از عوامل پاکسازی میدان های مین شهرستان شد.

 یک نفر از ناحیه پا مجروح شده و حال یکی از زخمی ها وخیم  که به وسیله اورژانس هوایی به ایلام انتقال یافت.

مجید زرگوشی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری مهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: متاسفانه صبح امروز اکیپ پاکسازی میدان مین در منطقه چنگوله در حین عملیات پاکسازی دچار حادثه می شوند.

وی گفت: در این انفجار یک نفر کشته و دو نفر زخمی می شوند.

