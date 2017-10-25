یک میلیارد انسان در معرض ابتلا به اختلالات شنوایی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید محمودیان در حاشیه چهارمین همایش نقشه‌برداری مغز ایران، اظهارداشت: آلودگی‌ها از دو جهت در شنوایی تاثیرگذارند. آلودگی صوتی و آلودگی ریزگردها که هر دو با هم مخرب‌ترین اثر را بر روی سیستم اعصاب و شنوایی می‌گذارند.

وی افزود: اولین علامت آسیب شنوایی وزوز گوش است که معمولا علاوه بر اینکه گوش فرد وزوز می‌کند، صدای دائمی در مغرش می‌شنود و زندگی فرد را مختل می‌کند. این صداها معمولا مانند صدای سوت و خش‌خش هستند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: صدای وزوز یک علامت است که از اختلال در سیستم عصب شنوایی خبر می‌دهد.

محمودیان گفت: حدود ۵۰۰ میلیون نفر در جهان مبتلا به اختلالات شنوایی هستند و بیش از یک میلیارد نفر نیز در معرض ابتلا به این اختلالات قرار دارند.

وی افزود: اصوات باید زیر ۸۰ دسی‌بل باشد و حد خطر استفاده از هدست و هندسفری آنجاست که اطرافیان صدای آن را بشنوند.