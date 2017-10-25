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۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۷

رئیس هسته تحقیقات علوم اعصاب شنوایی؛

یک میلیارد انسان در معرض ابتلا به اختلالات شنوایی قرار دارند

یک میلیارد انسان در معرض ابتلا به اختلالات شنوایی قرار دارند

رئیس هسته تحقیقات علوم اعصاب شنوایی گفت: ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا مبتلا به اختلالات شنوایی هستند و حدود یک میلیارد نفر نیز در معرض ابتلا به این اختلالات قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید محمودیان در حاشیه چهارمین همایش نقشه‌برداری مغز ایران، اظهارداشت: آلودگی‌ها از دو جهت در شنوایی تاثیرگذارند. آلودگی صوتی و آلودگی ریزگردها که هر دو با هم مخرب‌ترین اثر را بر روی سیستم اعصاب و شنوایی می‌گذارند.

وی افزود: اولین علامت آسیب شنوایی وزوز گوش است که معمولا علاوه بر اینکه گوش فرد وزوز می‌کند، صدای دائمی در مغرش می‌شنود و زندگی فرد را مختل می‌کند. این صداها معمولا مانند صدای سوت و خش‌خش هستند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: صدای وزوز یک علامت است که از اختلال در سیستم عصب شنوایی خبر می‌دهد.

محمودیان گفت: حدود ۵۰۰ میلیون نفر در جهان مبتلا به اختلالات شنوایی هستند و بیش از یک میلیارد نفر نیز در معرض ابتلا به این اختلالات قرار دارند.

وی افزود: اصوات باید زیر ۸۰ دسی‌بل باشد و حد خطر استفاده از هدست و هندسفری آنجاست که اطرافیان صدای آن را بشنوند.

کد مطلب 4124243

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