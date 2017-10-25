ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه صنعت کشاورزی باید در راستای تخصصی شدن ساماندهی شود، ابراز داشت: تولید ثروت از روستاها مصداق اقتصاد مقاومتی است و حال باید پرسید چند درصد از برنامه پنجم انجام شد؟ در کل کشور برنامه نوشتهشده ولی دولتها مسیر را تغییر میدهند و این باعث سردرگمی مردم میشود و گاهی نیز قانون و برنامه نوشتهشده و در بخش نظارت نیز هزینه میکنیم اما مسائل بینالمللی مانند برجام و ... ما را در شرایطی قرار میدهد که برنامه درست انجام نمیشود.
وی بابیان اینکه در دامغان پنج هزار نیروی غیربومی کار میکنند، افزود: از سوی دیگر سه هزار نفر فارغالتحصیل بیکار در شهرستان داریم که نشان میدهد کشور در کلیات با مشکل مواجه است.
روستاییها از دولت جلوتر هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی بابیان اینکه هرکجا کار را به مردم واگذار کردیم امور بهخوبی پیش رفته است، توجه به تولید داخلی و صادرات را ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادانی روستاها در نظر گرفته است اما در یک نمونه کوچک بخشی را بهعنوان قیر رایگان تخصیص و اجرا را خود مردم انجام دهند که هنوز طرح پایان نرسیده مجدد قانون عوض میشود.
حسن بیگی بابیان اینکه مردم امروز به دنبال کشاورزی نوین هستند، تصریح کرد: امروز ۱۱ هزار هکتار زمین پسته در دامغان وجود دارد که بالغبر ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصله از آن بوده است که با فنّاوری جدید میتوان آن را تا ۱۱۰هزار هکتار افزایش و تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تولید ثروت کنیم.
وی با ابراز اینکه امروز شاهدیم فرزندان روستاییها تحصیل کردند و با علم به کمک پدران خود آمدند، افزود: در اینجا روستاییها از مردم و دولت جلوتر هستند اما برخی از قوانین دستوپا گیر موانعی بر سر راه توسعه ایجاد کردند که اگر آنها برطرف شود میتوانند اقدامات مؤثرتری را انجام داد.
۷۰ درصد پسته دامغان تازه خوری میشود
نماینده مردم دامغان بابیان اینکه در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری اقدامات خوب اما ناکافی است، ابراز داشت: تولید پسته در اول انقلاب در هر هکتار یکتن بود که الآن به سه تن رسیده و مؤسسات تحقیقاتی این نوید را میدهند که به چهار و درنهایت شش تن خواهد رسید.
حسن بیگی با یادآوری اینکه استان سمنان در مسیر کری دور شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد که سالانه ۲۰میلیون زائر از آن عبور میکند، گفت: این مسافران بالغبر ۷۰ درصد محصول پسته را بهصورت تازه خوری استفاده میکنند که باید برای افزایش صادرات این محصول افق چشماندازی را پیشبینی کرد.
وی بابیان اینکه امروز تغییر الگوی کشت به بخش کشاورزی کمک زیادی میکند، افزود: باید شرایطی را فراهم کرد تا جمعیت مهاجری که در سنوات گذشته به شهرهای دیگر مهاجرت کردند با کمک مجلس و دولت بتوانیم دغدغهها را برطرف و این افراد دوباره به وطن خود بازگردند.
