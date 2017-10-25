علیرضا نصرآبادی در گفت‌وگو با مهر ظهارکرد: این کانون ها شامل یک میلیون و ۳۸۶ هزار هکتار بوده که در ۱۱ شهرستان استان پراکنده است.

وی بیان داشت: از این میزان ۳۵ هزار هکتار عرصه‌های فوق بحرانی مناطق را تشکیل می‌دهند و مقابله با آن اعتبارات بسیار زیادی لازم دارد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی تصریح کرد: امسال در پیش فرض‌های اولیه اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در بحث مقابله با بیابان و بیابان زدایی به استان اختصاص یافت.

نصرآبادی ادامه داد: در زمینه آبخوان و آبخوان‌داری نیز ۴ برابر سال گذشته اعتبار اختصاص یافته که بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی است.

وی بیان کرد: همچنین از محل اعتبارات استانی هم نیز اعتبارات خوبی در این زمینه پیش بینی شده و شاهد افزایش خوبی نسبت به سال گذشته هستیم.

تصویب اجرای پروژه ترسیب کربن در نهبندان

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی از پیشتازی این استان در اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن خبر داد و افزود: امسال اجرای یک پروژه ترسیب کربن جدید در شهرستان نهبندان نیز به تصویب رسید.

نصرآبادی تصریح کرد: در این راستا از محل اعتبارات ملی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پیش بینی اولیه این پروژه است و معادل همین رقم اعتبار ارزی نیز به آن اختصاص می‌یابد.

وی تاکید کرد: حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیز از محل اعتبارات استانی به آن تخصیص می‌یابد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: از ۲۷ خرداد ماه امسال عملیات اجرایی این پروژه وارد چرخه کار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: اجرای موفق پروژه ترسیب کربن سبب توانمندسازی جوامع محلی در استان می‌شود.

نصرآبادی اظهار داشت: طرح ترسیب کربن در راستای فرآیند جهانی و بحث تخریب سرزمین از حدود ۱۰ سال پیش آغاز شد.

وی افزود: در حال حاضر بشر با معضلات زیست محیطی گرمایشی زمین، کمبود آب و بیابان زایی مواجه است که تبعات نامناسبی را به دنبال دارد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی ادامه داد: هم اکنون بیابان‌زایی درآمد کشاورزان و دامداران را کاهش داده و به دنبال آن فقر و از دست دادن درآمد و مهاجرت‌ها صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: کاهش گلخانه‌ای جو زمین، گرم شدن عمومی زمین در سطح بین‌المللی، توسعه و حفظ پوشش گیاهی در سطح ملی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی از اهداف اجرای پروژه‌های بین‌المللی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با گسترش پدیده بیابان باید اقدامات بیابان‌زدایی دنبال شود که در این راستا در سطح بین‌المللی به دنبال الگوسازی با کمک دفتر عمران سازمان ملل متحد، سازمان خوار و بار کشاورزی و صندوق و تسهیلات زیست محیطی هستیم.

نصرآبادی بیان کرد: پروژه ترسیب کربن در حسین‌آباد سربیشه یکی از موفق‌ترین ۱۰ پروژه موفق الگوسازی بین‌المللی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه صفر تا صد این پروژه با مشارکت مردم انجام می‌شود، گفت: در راستای اجرای این پروژه یک سری انسجام درون و برون سازمانی نیز رخ می‌دهد که از بسیاری از موازی کاری‌ها جلوگیری می‌شود.

مدیرکل منابع طبیع خراسان جنوبی یادآور شد: دستگاه‌های استانی و شهرستانی باید در زمینه پروژه ترسیب کربن حساسیت و توجه ویژه داشته باشند.

مبارزه با آفت شپشک سفید نیازمند ۵۵ میلیارد تومان اعتبار

نصرآبادی همچنین از اجرای نخستین الگوی شهرستانی طرح جامع مدیریت آبخیز از سال گذشته در شهرستان بشرویه خبر داد و یادآور شد: برای اجرای آن حدود ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی گفت: همچنین در بحث مدیریت مناطق بیابانی در خصوص مبارزه با آفت شپشک سفید نیز اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان نیاز است.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی همچنین ظرفیت ایجاد شده در پشت سازه‌های آبخیزداری و منابع طبیعی را در کاهش افت کمی و کیفی منابع آبی موثر دانست و اظهار داشت: مجموعه منابع طبیعی سه رکن اصلی دارد.

وی حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی در سطح استان را یکی از مهمترین وظایف این مجموعه عنوان کرد و گفت: این مبحث دارای در جنبه انسانی و طبیعی است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: جنبه انسانی آن برمی‌گردد به مواردی که آگاهانه یا غیر آگاهانه توسط مردم انجام می‌شود که طبق قانون به آن رسیدگی می‌شود.

نصرآبادی ادامه داد: جنبه طبیعی آن هم شیوع آفاتی از جمله شپشک سفید است که اتفاق می افتد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از وظایف این مجموعه بحث‌های آبخیزداری و آبخوان داری است که با اهداف و رسالت‌های خاصی برای بهبود و بهره‌وری از منابع آب موجود، روان‌آب‌ها و نزولات جوی در راستای کاهش اثرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه خشکسالی پدیده دایم و مستمر استان خراسان جنوبی است، اظهار داشت: با توجه به تغییراتی که خشکسالی در سطح کشور ایجاد کرده اما در این استان میزان بارندگی کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: در کنار خشکسالی پدیده سیلاب را نیز داریم اما این پدیده برای منایع طبیعی یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است.

نصرآبادی ادامه داد: در این راستا اگر به درستی مدیریت شود فرصتی است که هم می‌توان با اجرای صحیح طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری خسارات ناشی از سیل که به اراضی کشاورزی وارد آمده را کاهش داد و هم از ظرفیتی که در پشت سازه‌های منابع طبیعی ایجاد شده برای کاهش افت کمی و کیفی منابع آبی استفاده کرد.

وی از وجود شش هزار رشته قنات در استان خبر داد و یادآور شد: از این تعداد ۱۰۰ رشته از منابع آب زیرزمینی تغذیه می‌شود و مابقی در حوزه آبخیزداری که درحاشیه رودخانه‌ها حفر شده هستند.