به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باغبان با بیان مطلب فوق افزود: بزودی نامه‌ای را به فدراسیون کشتی ارسال می کنیم تا مسائل پیش آمده در دیدار فینال لیگ کشتی آزاد توسط کمیته انضباطی فدراسیون بررسی شود.

وی ادامه داد: تیمداری ما در لیگ کشتی بخاطر این بود که یک گروه مدیریتی مناسب فدراسیون را اداره می کنند و بنابراین انتظار داریم درخواست ما از سوی فدراسیون مورد بررسی دقیق قرار گیرد.



باغبان با اشاره به اینکه کادر فنی این تیم بسیار خوب عمل کرده، تصریح کرد: اگر مصاف ما با بیمه رازی در شرایط عادی برگزار می شد، کاشان قهرمان بود. هر چند که امروز هم با اولین حضور و نایب قهرمانی و هزینه های به مراتب پایین تر از تیم بیمه رازی چیزی را از دست نداده ایم.



وی در مورد انتقاد به نبود تماشاگران کاشانی در سالن گفت: همه کسانی که مسابقه فینال را دیدند شاهد حضور نسبتا خوب مردم به رغم بُعد مسافت سالن تا شهر بودند.



باغبان در پایان در مورد انتقادات به میزبانی احتمالی این شهر در جام باشگاه های جهان گفت: برخلاف مسائل عنوان شده تمام مسولان سیاسی، انتظامی و ورزشی شهر به دنبال برگزاری مناسب این رقابت ها طبق معیارهای فدراسیون هستند و تا چند روز آینده تکلیف این موضوع مشخص می شود.