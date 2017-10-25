به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان هرمزگان با اشاره به اهمیت برگزاری هفته پژوهش در استان، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این هفته ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر پژوهشگران و فناوران استان با دانشجویان، دانش آموزان و دیگر آحاد مردم است.
وی افزود: هفته پژوهش فرصتی را ایجاد میکند تا عموم مردم با سختی کار و تلاش پژوهشگران استان در حوزههای مختلف از نزدیک آشنا شوند.
رئوفی با اشاره به اهمیت آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای پژوهشی، تصریح کرد: در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری آخرین دستاوردهای پژوهشی استان ارائه میشود و ضروری است شرایط و امکانات حضور مستمر دانش آموزان در این نمایشگاه جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی فراهم شود تا این نسل که آیندهسازان کشور هستند با الگوگیری از طرحهای پژوهشی دراین مسیر مهم گام بردارند.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره وجود نوار ساحلی گسترده در محدوده استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هرمزگان یک استان ساحلی بزرگ است باید به پژوهشهای حوزه دریا و توسعه دریامحور در این استان توجه ویژه شود و فعالان و پژوهشگران این حوزه نیز در هفته پژوهش دعوت و دستاوردهای این حوزه در معرض دید عموم گذاشته شود.
وی با تاکید بر استفاده از پتانسلهای صنایع مستقر در استان در برگزاری هرچه بهتر هفته پژوهش، بیان داشت: ازظرفیت مناطق ویژه اقتصادی و صنایع بزرگ مستقر در این مناطق نظیر فولاد و آلومینیوم و ظرفیتهای سازمان بنادر و گمرک که پتانسل ای بزرگی در استان هستند در برگزاری هر چه بهتر هفته پژوهش در استان باید بهره برد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در خصوص زمان برگزاری این هفته افزود: برنامههای هفته پژوهش، نوآوری و فناوری در استان هرمزگان از چهارم لغایت دهم آذرماه برگزار میشود که دستورالعمل و آئین نامه اجرایی این هفته جهت دسترسی عموم متقاضیان بر روی وب سایت دانشگاه هرمزگان قابل دسترسی است.
وی تصریح کرد: امیدواریم هفته پژوهش، نوآوری و فناوری در هرمزگان به گونهای برگزار شود که دستاوردهای خوبی برای فعالان این عرصه و عموم مردم استان در پی داشته باشد.
