وریا غفوری در ترکیب ثابت استقلال در دربی

به گزارش خبرنگار مهر، مدافع ملی پوش استقلال بازی‌های زیادی را در این فصل برای تیمش انجام داده در آستانه محرومیت از دربی قرار داشت که با حکم کمیته اخلاق این حکم به حالت تعلیق در آمد. به این ترتیب دست وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان برای استفاده از داشته‌هایش در این بازی حساس باز است.

به این ترتیب احتمال حضور این بازیکن با تجربه و ملی پوش که از ارکان دفاعی این فصل استقلال محسوب می‌شود در ترکیب ثابت تیمش در دربی بسیار زیاد است. ضمن این که احتمال حضور خسرو حیدری دیگر بازیکن با تجربه استقلال در ترکیب ثابت و تشکیل یک زوج از این دو بازیکن با تجربه در جناح راست تیم استقلال وجود دارد.

تیم فوتبال استقلال تهران در تنها بازی باقی مانده از هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۰ روز پنجشنبه به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس می‌رود. این بازی هشتاد و پنجمین دیدار دو تیم در تاریخ حیات شان است که به میزبانی تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی انجام می‌شود.