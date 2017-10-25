۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۶

ابر موشک روسی آماده آزمایش می شود

روسیه خود را برای آزمایش نسل بعدی موشک های بالیستیک آماده می کند که ۲ هزار بار قدرتمندتر از بمب های اتمی است و می تواند یک کشور را نابود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامرسانت، روسیه مشغول آماده سازی آزمایش موشک بالیستیک ۱۰۰ تنی Satan۲ یا RS-۲۸ است. به گفته ارتش روسیه، نسل بعدی موشک های بالیستیک می توانند هر دفاعی را از بین ببرند و کل یک کشور را نابود کنند.

فرایند ساخت این موشک از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و اکنون  آماده آزمایش است. موشک در زمین آزمایشPlesetsk در غرب روسیه آزموده می شود و در صورت موفقیت تا ۲۰۲۰-۲۰۱۹ میلادی استفاده خواهد شد.

RS-۲۸ می تواند کلاهکی ۴۰ تنی را حمل کند و به همین دلیل ۲ هزار بار قدرتمند از بمب های اتمی است که در هیروشیما و ناگازاکی (۱۹۴۵ میلادی) فرود آمد.

در حال حاضر هدف اصلی آزمایش، بررسی سیستم های موشک در حال ترک انبار و روشن کردن آن است. این موشک با سرعت ۷ کیلومتر برثانیه حرکت می کند و قابلیت نفوذ به هرگونه سیستم دفاعی را دارد.

شیوا سعیدی

