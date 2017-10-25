توضیحات لاریجانی درباره نقل مکان مرکز پژوهش ها به نیاوران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکری گفت: مدتهاست که نمایندگان نمی توانند از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشهای قوه مقننه استفاده کنند که باید به این موضوع رسیدگی شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد مرکز پژوهش ها توضیحی باید به نمایندگان بدهم.

وی ادامه داد: ساختمان مرکز پژوهشها به خاطر گودبرداری که در کنار ساختمان آن انجام شده است و بی قاعده بود، ترک برداشته است به صورتی که هم وزارت مسکن و هم شهرداری به ما نامه نوشته اند که خطر ریزش این ساختمان بسیار جدی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما برای اینکه این مسئله را حل کنیم، دیدیم باید از یک دستگاه دیگر ساختمان بگیریم، چون مرکز پژوهشها به حدود ۵ یا ۶هزار متر ساختمان نیاز دارد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: سال گذشته به شهرداری نامه زدیم که آیا شما ساختمانی دارید که به ما بدهید، آنها بررسی کردند و بعد از مدتی اعلام کردند که ساختمانی نداریم.

لاریجانی اضافه کرد: پس از آن ساختمانی که متعلق به وزارت آموزش و پرورش بود را مدنظر قرار دادیم که به ما بدهند، پس از مدتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد این ساختمان را برای کار دیگری درنظر گرفته‌ایم، در صورتی که آن ساختمان خالی بود.

رئیس مجلس گفت: مجبور شدیم ساختمان قدیم مجلس را تعمیر کنیم تا مرکز پژوهشها به آنجا انتقال پیدا کند. مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد، ظرف سه ماه آن ساختمان آماده شد، مرکز پژوهشها می خواست نقل مکان کند که مجمع تشخیص شکل جدیدی پیدا کرد.

وی اظهار داشت: مجمع تشخیص از مقام معظم رهبری تقاضا کرده است که ساختمان مجلس را به این مجمع بدهد من هم خدمت مقام رهبری نامه نوشتم مجلس راه حلی جز اینکه مرکز پژوهش ها را به ساختمان قدیم مجلس ببرد، ندارد. بنابراین ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

لاریجانی اظهار داشت: مقام رهبری در نامه ای جواب دادند که این تغییر انجام شود و مجمع از ساختمان مجلس قدیم استفاده کند، ما ساختمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار می دهیم.

رئیس مجلس گفت: ما هم گشتیم ساختمانی را که سیستم اداری داشته باشد به مرکز پژوهش ها اختصاص دهیم.

وی اظهار داشت: خدمت مقام رهبری نامه نوشتم که اگر این کار انجام شود و مرکز تحقیقات مجمع که در نیاوران است به مرکز پژوهش ها داده شود مشکل آنها حل می شود و ما ساختمان مجلس را در اختیار مجمع قرارا می دهیم. آقا نیز دستور داد در مرکز تحقیقات مجمع اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد.

لاریجانی گفت: دبیر مجمع بحث هایی داشت که ما مشکلاتی داریم و ساختمان را نمی توانیم بدهیم این امر موجب شد تاخیری ایجاد شود حتی وی پیشنهاد داد مجلس دست خودتان باشد. ما هم گفتیم مشکلی نداریم و پیشنهاد دهنده این امر نیز نبوده ایم ولی چون مقام رهبری دستور دادند اقدام کردیم.

وی ادامه داد: نهایتا قرار بر این شد که ساختمان مرکز تحقیقات را به ما بدهند اما تا الان چهار طبقه به ما داده شده است و در حال نقل و انتقال هستند البته این کار طول کشیده است. به آقایان گفتیم که این کار باعث شد مرکز پژوهش ها نتواند کارش انجام شود الان باید کل ساختمان مرکز تحقیقات تخلیه شود که فقط چهار طبقه تخلیه شده است اقای جلالی در حال قاق پیگیری است ولی هنوز کل مرکز پژوهش ها مستقر نشده است.

به گزارش مهر، در ادامه نمایندگان با صدای بلند به این موضوع اعتراض کردند و گفتند ساختمان مجلس قدیم باید در دست خودمان باشد.

لاریجانی گفت: ساختمانی نزدیک مجلس نداریم که ۵ یا ۶ هزار متر زیربنا داشته باشد تصمیم گرفته شده است، مجلس قدیم را فعلا استفاده می کنند، بحث مالکیت نیست اگر حتی در ساختمان فعلی مجلس مشکلی ایجاد شود از نظر آیین نامه ما باید به ساختمان مجلس قدیم نقل مکان کنیم و از آنجا استفاده کنیم.