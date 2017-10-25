۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۶

با تصویب شورای عالی نظام پزشکی؛

ساختار سازمان نظام پزشکی تغییر کرد

اعضای شورای عالی نظام پزشکی کشور، با تجدید نظر در ساختار سازمان نظام پزشکی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی در دور جدید و با حضور ریاست عالی شورا و ریاست کل سازمان و با تصوب اکثریت اعضا، مقرر گردید به منظور تجمیع فعالیت‌ها دو معاونت حقوقی و پارلمانی و امور رفاهی از ساختار اداری سازمان حذف و وظایف آنها در سایر معاونت‌ها ادغام گردد.

معاونت آموزشی و پژوهشی، انتظامی، توسعه مدیریت و منابع و نیز معاونت فنی و نظارت چهار معاونت جدید تعریف شده در ساختار سازمان نظام پزشکی است.

همچنین در این جلسه مقرر گردید تا کمیته‌ای ۹ نفره متشکل از معاونین سازمان و نیز رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مشورتی طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌ها، برنامه، بودجه و تشکیلات، آموزشی و پژوهشی، انتظامی و کمیسیون نظارت موضوع ماده ۱۵ قانون نظام پزشکی نسبت به تدوین مأموریت‌ها و شرح وظایف بخش‌های مختلف و برنامه استراتژیک سازمان و سپس طراحی چارت و تشکیلات تفصیلی سازمان مرکزی و شهرستان‌ها اقدام نمایند.

حبیب احسنی پور

