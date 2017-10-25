بررسی نحوه اجرای سند ملی هوافضا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ۹۸ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، برگزار شد. منصور کبگانیان در مورد دستور این جلسه گفت: در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت علمی و فناوری کشور با تاکید بر وضعیت مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان ارائه شد.

وی افزود: در این گزارش با تاکید بر ۴ شاخص یعنی میزان ارجاعات، اختلاف ارجاعات با متوسط جهانی، مقالات با ارجاعات بالا و سهم کشور از مقالات با ارجاعات بالا در سطح جهانی وضعیت کشورمان در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه در این ۴ شاخص جمهوری اسلامی ایران از برخی کشورهای منطقه پیش افتاده اما هنوز در منطقه رقبایی وجود دارند و مقرر شد این گزارش مرتبا با توجه به نتایج رصد و پایش‌های صورت گرفته به روزرسانی شود.

کبگانیان گفت: دستور دوم جلسه ۹۸ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موضوع رصد اجرای سند هوافضا بود که ابتدا دکتر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی به ارائه گزارش پرداختند و سپس دکتر بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز عملکرد این سازمان در ارتباط با اجرای سند هوافضا را تشریح کرد.

وی افزود: حضور ضعیف بخش خصوصی، عدم همکاهنگی نسبی میان دستگاه‌ها، تخصیص نامناسب و نامتعادل بودجه در این حوزه نیز از چالش‌هایی بود که مطرح شد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: مقرر شد تا ادامه این گزارش‌ها و همچنین گزارش پژوهشگاه هوا فضا در جلسه آینده ارائه شود.