۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

بررسی نحوه اجرای سند ملی هوافضا

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور از بررسی نحوه اجرای سند ملی هوافضا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ۹۸ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، برگزار شد. منصور کبگانیان در مورد دستور این جلسه گفت: در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت علمی و فناوری کشور با تاکید بر وضعیت مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان ارائه شد.

وی افزود:  در این گزارش با تاکید بر ۴ شاخص یعنی میزان ارجاعات، اختلاف ارجاعات با متوسط جهانی، مقالات با ارجاعات بالا و سهم کشور از مقالات با ارجاعات بالا در سطح جهانی وضعیت کشورمان در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه در این ۴ شاخص جمهوری اسلامی ایران از  برخی کشورهای منطقه پیش افتاده اما هنوز در منطقه رقبایی وجود دارند و مقرر شد این گزارش مرتبا با توجه به نتایج رصد و پایش‌های صورت گرفته به روزرسانی شود.

کبگانیان گفت: دستور دوم جلسه ۹۸ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موضوع رصد اجرای سند هوافضا بود که ابتدا دکتر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی به ارائه گزارش پرداختند و سپس دکتر بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز عملکرد این سازمان در ارتباط با اجرای سند هوافضا را تشریح کرد.

وی افزود: حضور ضعیف بخش خصوصی، عدم همکاهنگی نسبی میان دستگاه‌ها، تخصیص نامناسب و نامتعادل بودجه در این حوزه نیز از چالش‌هایی بود که مطرح شد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: مقرر شد تا ادامه این گزارش‌ها و همچنین گزارش پژوهشگاه هوا فضا در جلسه آینده ارائه شود.

زهرا سیفی

