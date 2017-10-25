سفر به ورامین پیشوا و قرچک جزو برنامه های تعهد شده رییس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال، سرمایه گذاری، درآمد، آموزش و پژوهش که با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، محمد کرم محمدی فرماندار پیشوا، حجت الاسلام والمسلمین روح الله باقری امام جمعه پیشوا و تعدادی از مدیران کل استان تهران در سالن جلسات فرمانداری پیشوا برگزار شد، طی سخنانی در خصوص قطار حومه ای تهران-پیشوا گفت: تمام مباحث ریلی و ایستگاهی این پروژه انجام شده است.

وی به اختلاف وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در این خصوص اشاره و اضافه کرد: قبلا این پروژه مترو بود، اما بعدا به قطار سریع السیر تبدیل و دستگاه اجرایی نیز به جای شهرداری، راه آهن جمهوری اسلامی شد، همین امر سبب تاخیر در این پروژه بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: پروژه قطار سریع السیر، جزو پروژه های اساسی و مهم است که رییس جمهور در سفر به اسلامشهر، اعتباری برای این منظور اختصاص دادند، که قسمتی از این اعتبار تحقق پیدا کرده و بخشی به دلیل کمبود بودجه تحقق نیافت، اما عمده عامل تاخیر پروژه اختلاف شهرداری تهران با وزارت راه و شهرسازی بود.

کریمی با بیان این که سفر رییس جمهور به ورامین، پیشوا و قرچک جزو برنامه های جدی قبل از انتخابات بود، خطاب به استاندار تهران گفت: این سفر جزو برنامه های تعهد شده آقای رییس جمهور است و اگر پیگیری کنید، محقق می شود و در سفر منابع این طرح تامین می شود، راه نجات این پروژه سفر آقای رییس جمهور است، متاسفانه ۲ بار زمان سفر به مردم اعلام و سپس لغو شد، اگر این سفر انجام شود، مشکل این پروژه حل می شود.

وی با بیان این که مترو اسلامشهر استثنا است، گفت: اگر ۸ کیلومتر خط ۳ مترو تهران را ادامه دهیم به اسلامشهر می رسیم، در سفر آقای رییس جمهور اتصال خط ریلی شهرهای اقماری اطراف به تهران است.