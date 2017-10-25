بیش از ۴۰۰۰ هزار نفر از چذابه به کربلا سفر کردند

سرهنگ نقیب فاطمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز گذشته بیش از چهار هزار زائر از مرز چذابه و همچنین بیش از پنج هزار از مرز شلمچه عبور کردند.

وی با اشاره به اینکه از ۹ آبان بیشترین ترددها شروع می شود و تا بعد از اربعین ادامه دارد، پایانه تجاری شلمچه باید تعطیل شود چون امکانات عراق نمی تواند پاسخگو باشد و خودروها را پاس کنند.

سرهنگ فاطمی عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار اتباع خارجه از مرزها عبور کردند و امسال پیش بینی می شود که این تعداد به بالای ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.

فرمانده انتظامی پایانه مرزی چذابه با اشاره به اینکه برای خنک سازی نیروها به صورت امانی نیاز به چند دستگاه کولر داریم، اظهار کرد: همچنین برای خط کشی و علائم جاده ها بخشی از کار را انجام داده اند ولی با توجه به کمبود وقت باقیمانده باید میزان این خط کشی ها و علائم هشداردهنده را در نقاط حادثه خیز افزایش بدهیم.