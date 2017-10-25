به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود طهماسیان اظهارداشت: نقشه برداری از مغز بیشتر جهت شناخت مکانیزم بیماری‌ها و تغییرات ناشی از آنها در مغز استفاده می‌شود و در آینده در تشخیص افتراقی بیماری‌ها و یا تشخیص زودهنگام بیماری‌های مرتبط با مغز و اعصاب می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد.

وی افزود: به عنوان مثال در حال حاضرعلت ایجاد و تغییرات ناشی از آلزایمر، پارکینسون و یا افسردگی در افراد به طور کامل مشخص نیست و ما این بیماری ها را به طور دقیق نمی‌شناسیم که با استفاده از نقشه برداری مغز می توان در آینده به موفقیت‌های زیادی در این راستا دست یافت.

معاون آموزشی پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: نقشه برداری از مغز در حال حاضر کاربرد درمانی ندارد، نقشه برداری از مغز یک روش غیر تهاجمی است و از طریق آن می‌توان تغییرات ساختاری و عملکردی مغز را بهتر بشناسیم.

دبیر اجرایی چهارمین همایش نقشه برداری مغز عنوان کرد: نقشه برداری از مغز در تشخیص افتراقی بیماری‌ها و یا تشخیص زودهنگام بیماری‌های مرتبط با مغز و اعصاب بسیار می تواند کاربرد داشته باشد و با استفاده از تصویر برداری عملکردی مغز با استفاده از fMRI یا PET scan می‌توان در بیماری‌هایی همچون آلزایمر سه تا پنج سال زودتر از بروز اولین علامت بیماری آن را تشخیص داد.

طهماسیان افزود: انجام نقشه برداری مغز برای فرد خطرناک نیست و عوارضی به همراه ندارد.