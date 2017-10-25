کشف ۴۳۳ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی مرزبانی، سرهنگ محمد ملاشاهی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی از قصد یک باند قاچاق موادمخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور آگاه شدند و بلافاصله به پوشش نوار مرزی و اجرای کمین پرداختند.

جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: قاچاقچیان که با مشاهده مرزبانان عرصه را بر خود تنگ دیده و توان مقابله با آنان را نداشتند با استفاده از عوارض طبیعی و کوهستانی بودن منطقه، از محل متواری شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: مرزداران با رعایت نکات حفاظتی و امنیتی، در بررسی صحنه عملیات و نخلستان‌ها موفق به کشف ۴۳۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک شدند.