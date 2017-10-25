  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف ۴۳۳ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف ۴۳۳ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان - جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: نیروهای مرزبانی موفق به کشف ۴۳۳ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سراوان واقع در جنوب استان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی مرزبانی، سرهنگ محمد ملاشاهی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی از قصد یک باند قاچاق موادمخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور آگاه شدند و بلافاصله به پوشش نوار مرزی و اجرای کمین پرداختند.

جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: قاچاقچیان که با مشاهده مرزبانان عرصه را بر خود تنگ دیده و توان مقابله با آنان را نداشتند با استفاده از عوارض طبیعی و کوهستانی بودن منطقه، از محل متواری شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: مرزداران با رعایت نکات حفاظتی و امنیتی، در بررسی صحنه عملیات و نخلستان‌ها موفق به کشف ۴۳۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک شدند.

کد مطلب 4124285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها