لزوم ورود انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان شرقی به کارهای عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور چهارشنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان شرقی اظهار داشت: کار انجمن خیرین مسکن ساز با سایر انجمن ها تفاوت دارد و باید این مهم در کلیه امور مورد توجه اعضا قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع تشکیل کار گروها و کمیته های انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان شرقی اشاره و تصریح کرد: بدلیل محدودیت نیروی انسانی مستخدم در انجمن از اعضای هیئت مدیره انتظار مساعدت و همراهی بیشتری در خصوص این موارد وجود دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم توجه جدی به بحث تبلیغات و استفاده از تریبون های مختلف برای انعکاس اقدامات انجمن و جذب اعضا و منابع بیشتر تاکید کرد و گفت: انجمن باید به کارهای عملیاتی وارد شده و به ویژه در جوامع اسلامی حضور پررنگ تری داشته باشد.

گفتنی است انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان شرقی از زمان تاسیس تا کنون یکهزار و پنج واحد مسکونی با مشارکت خیرین احداث و به متقاضیان واجد الشرایط واقشار کم درآمد واگذار کرده است.