آلودگی ۲ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری

عبدالمحمد نجاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی دو مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده و آزمایش های انجام شده این مزارع در شهرستان بروجن آلودگی داشتند و تمام ماهی تولیدی آنها معدوم سازی شد.
وی عنوان کرد: ماهی تولیدی این مزارع به ماده ضدعفونیکننده مالاشیتگرین آلوده شده بوده است.
وی اظهار داشت: با هماهنگی مراجع قضایی تمام ماهی های تولیدی این مزارع معدوم سازی شد.
مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد:ماده ضدعفونیکننده مالاشیتگرین ماده ای بسیار خطرناک است که موجب ایجاد سرطان در انسان می شود.
نظر شما