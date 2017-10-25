  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

آلودگی ۲ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری

آلودگی ۲ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از آلودگی دو مزرعه پرورش ماهی در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری خبر داد.

عبدالمحمد نجاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی دو مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده و آزمایش های انجام شده این مزارع در شهرستان بروجن آلودگی داشتند و تمام ماهی تولیدی آنها معدوم سازی شد.

وی عنوان کرد: ماهی تولیدی این مزارع به ماده ضدعفونی‌کننده مالاشیت‌گرین آلوده شده بوده است.

وی اظهار داشت: با هماهنگی مراجع قضایی تمام ماهی های تولیدی این مزارع معدوم سازی شد.

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد:ماده ضدعفونی‌کننده مالاشیت‌گرین ماده ای بسیار خطرناک است که موجب ایجاد سرطان در انسان می شود.

کد مطلب 4124299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها