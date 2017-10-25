اجرای طرح «خود مراقبتی سازمانی» در شفت/بانوان جامعه هدف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارها علت ۷۲ درصد مرگ و میر در کشور، بیماری های غیرواگیر اعلام شده که به همین منظور و در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت، طرح ملی «خود مراقبتی» با رویکردهای فردی، سازمانی و اجتماعی و خودیاری تدوین شده و در حال اجرا است.

مسئولان حوزه سلامت معتقد هستند اجرای طرح «خود مراقبتی» صرفه جویی اقتصادی در پی داشته وبا توجه به اینکه ۸۵ درصد مراقبت ها از نوع خود مراقبتی است به همین منظور اطلاع رسانی اجرای این طرح در مراکز آموزشی و سازمان ها لازم است و با توجه به گذار بیماری‌ها از واگیر به غیر واگیر و حرکت از درمان قطعی بیماری‌ها به مراقبت مادام العمر، نقش مردم در مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده برای سالم زیستن، مدیریت ناخوشی های جزیی، مدیریت بیماری های مزمن و حاد نیاز امروز جامعه محسوب می شود.

افزایش و ارتقای سلامت محیط کار هدف اجرای طرح «خود مراقبتی سازمانی»

اجرای برنامه ملی «خود مراقبتی سازمانی» زیر مجموعه پنجمین برنامه ملی تحول سلامت است که با هدف ایجاد محیط کار سالم اجرایی می شود. اجرای این برنامه افزایش و ارتقای سلامت در محل کار، خلق محیط فیزیکی و فرهنگ حمایتی و تشویق شیوه زندگی سالم با همکاری کارکنان و کارفرمایان را در پی دارد.

در استان گیلان نیز همگام با سراسر کشور طرح ملی «خود مراقبتی» در بخش های مختلف اعم از سازمانی و دانش آموزی و فردی و اجتماعی با موضوعات مختلف از سال ۹۴ اجرایی شده است.

در همین راستا کمیته بانوان و امور خانواده فرمانداری شهرستان شفت نیز با همکاری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اجرای این طرح را در حوزه خود مراقبتی سازمانی و برای بانوان شاغل در دستگاه ها و ادارات شفت اجرایی کرد.

مسئول کمیته بانوان و امور خانواده فرمانداری شفت دراین باره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مجموع طرح خود مراقبتی در حوزه های مختلف اجرایی می شود، اظهار کرد: هدف از اجرای طرح «خود مراقبتی» افزایش سطح سواد جامعه و کاهش بار مراجعات به پزشکان، آگاهی بخشیدن در مورد خود مراقبتی و بالا بردن آگاهی مردم است.

عصمت محمد دوست با بیان اینکه «خودمراقبتی» اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدفدار است که افراد برای ارتقای سلامت خود، خانواده و اطرافیانشان انجام می دهند، افزود: بین ۶۵ تا۸۵ درصد مراقبت ها از نوع خود مراقبتی بوده که با سه رویکرد فردی، اجتماعی و سازمانی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: حیطه‌های خودمراقبتی شامل ارتقای سلامت، اصلاح سبک زندگی، ‌پیشگیری از بیماری، خود ارزیابی، ‌حفظ سلامت، و مشارکت در درمان و توان بخشی است.

ضرورت تشکیل شورای ارتقای سلامت در دستگاه های اجرایی شفت

مسئول کمیته بانوان و خانواده فرمانداری شفت با اشاره به آغاز اجرای طرح «خود مراقبتی سازمانی» در شهرستان، لازمه اجرای برنامه «خود مراقبتی سازمانی» را تشکیل شورای ارتقای سلامت در محل کار برشمرد و تصریح کرد: با تشکیل این شورا برنامه عملیاتی مشارکتی برای پیشبرد سلامت کارکنان آن سازمان تدوین و تعریف می شود.

محمد دوست با بیان اینکه هدف از «خودمراقبتی سازمانی» ایجاد محیط کار سالم است تا همه افراد در محیط کاری سالم مشغول به کار شوند، گفت: محیط کاری ایمن و از لحاظ ارگونومی مطلوب سبب افزایش توانایی افراد شاغل در آن می شود.

وی با اشاره به اینکه باید در محیط کار سالم شرایط تغذیه افراد مطلوب باشد، ادامه داد: این اقدام در راستای ارتقای سلامت کارکنان اجرایی شده و همچنین باید تلاش می شود که محیط کار به دور از استرس بوده تا خللی در سلامتی کارکنان ایجاد نکند.

مسئول کمیته بانوان و خانواده فرمانداری شفت با بیان اینکه این طرح در قالب کارگروه بانوان و کنواسیون حقوق کودک در شهرستان شفت اجرایی می شود، اظهار کرد: تلاش شده تا در این طرح از کارشناسان آموزش شبکه بهداشت شهرستان استفاده شده و طرح خود مراقبتی سازمانی را در میان بانوان دستگاه های اجرایی برگزار کنیم.

پایش و کنترل اجرای طرح«خود مراقبتی سازمانی» در ادارات شفت

وی تصریح کرد: در قالب اجرای این طرح ادارات شهرستان شفت از چهار معضل دخانیات، تحرک بدنی، استرس در محیط کار و تغذیه سالم یک موضوع و یا حتی بیشتر را انتخاب کرده و یک برنامه عملیاتی یکساله تدوین می کنند.

محمد دوست خاطرنشان کرد: هدف کلی، هدف رفتاری و اقداماتی که می تواند برای رفع این مشکل و معضل در آن سازمان انجام شود تهیه شده و در طی یک سال اجرایی و از سوی کمیته بانوان و شبکه بهداشت شهرستان شفت پایش و کنترل می شود.

وی افزود: شیوه نوشتن برنامه عملیاتی از سوی کارشناس شبکه بهداشت به دستگاه ها آموزش و ارائه می شود و هر دستگاهی با توجه به مشکلات موجود در آن دستگاه می تواند مداخلات و فعالیت های آموزشی یا مداخلات غیر آموزشی مثل خرید تجهیزات و سایر موارد را پیش بینی کنند.

«خودمراقبتی» انجام آگاهانه و هدفدار برنامه ها برای سلامت جسمی فرد است و در این میان «خود مراقبتی سازمانی» فرآیندی انتخابی، مشارکتی و فعال برای ارتقای سلامت یک سازمان‌ است که توسط ائتلافی از اعضای سازمان، طراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی می‌شود.