چهار سوال نمایندگان از وزیر نفت اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تعدادی از سوالات نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد.

بر این اساس سوال قاضی پور نماینده ارومیه و محجوب نماینده تهران از وزیر دادگستری در خصوص علت عدم پرداخت حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف اعلام وصول شد.

همچنین سوالات این نمایندگان از وزیر نفت در خصوص علت واردات بی رویه پمپ های صنعتی و عدم حمایت از شرکت های داخلی و همچنین گرایش شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به واردات لوله گاز و تعطیل کارخانه های داخلی اعلام وصول شد.

هیات رئیسه مجلس علاوه بر این سوال نادر قاضی پور از وزیر نفت در مورد علت عدم نظارت وزارت نفت بر پالایشگاهها جهت تامین مواد اولیه تولید قیر را اعلام وصول کرد.

سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر نفت در مورد علت برنامه ریزی برای اجرای طرح برندینگ نیز اعلام وصول شد.

هیات رئیسه مجلس همچنین سوال حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم اجرای بیمه کارفرمایی کشاورزان و عدم شایسته سالاری در عزل و نصب های سازمان تامین اجتماعی را اعلام وصول کرد.