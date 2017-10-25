بزرگترین کشتی حمل قیر در بندر خلیج فارس پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور با اشاره به جزییات این خبر اظهار داشت: با توجه به سیاست اتخاذ شده از سوی مجموعه مدیریتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان مبنی بر افزایش صادرات قیر از بزرگترین بندر تجاری کشور و در راستای افزایش توان صادراتی این بندر به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، پهلوگیری کشتی های بزرگ اقیانوس پیما در بندر خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس پس از ورود اولین نفتکش اقیانوس پیما ویژه حمل قیر صادراتی به نام Maroni در هفته گذشته، دومین شناور بزرگ اقیانوس پیما به نام بیتو اکسپرس (Bitu Express) در اسکله های ۵۶ و ۵۷ بندر خلیج فارس به عنوان زون نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی پهلو گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت بسیار بالای این شناور و پیچیدگی عملیات راهنمایی، یدک کشی و پهلودهی آن، خاطرنشان کرد: تانکر نفتکش بیتو اکسپرس ۴۶ هزار تن ظرفیت دارد و با طول حدود ۱۸۰ متر و عرض بیش از ۳۲ متر، دارای پرچم ثبتی کشور پاناماست.

وی با بیان اینکه عرضه مستقیم قیر از مبدأ بندر شهید رجایی به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندین دستاورد مهم را برای کشور به همراه دارد، تصریح کرد: معرفی ایران به عنوان یک برند بین المللی در صادرات قیر، حذف واسطه ها، کاهش چشمگیر سطح واسطه گران در منطقه خلیج فارس بویژه امارات متحده عربی که در دوران تحریم اقتصادی استکبار جهانی علیه کشورمان نقشی پررنگ داشت و همچنین ارزآوری مستقیم و بالا بردن توان اقتصادی شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از جمله این دستاوردهاست.

عفیفی پور اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های فیزیکی و زیرساخت های ایجاد شده در بندر خلیج فارس، بهره گیری از توانمندی های خاص تیم راهنمایان کشتی و در نظر گرفتن ملاحظات خاص ایمنی، کشتی هایی با ظرفیت بالا در این بندر قابلیت پهلوگیری دارند.

یادآور می شود، هفته گذشته با پهلوگیری یک کشتی نفتکش ۱۸۳ متری با ظرفیت ۲۵ هزار تن در بندر خلیج فارس برای بارگیری محموله قیر صادراتی، یک رکورد جدید عملیاتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طلایی اقتصاد دریایی ایران به ثبت رسید.

گفتنی است، بندر خلیج فارس به عنوان زون نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با احتساب اراضی پشتیبانی آن دارای ۳۲۰ هکتار وسعت و ۹ پست اسکله به طول مجموع یکهزار و ۲۰۰ متر است.

این بندر با ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب نگهداری فرآورده های نفتی، با هدف افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ، صادرات، واردات و ترانزیت اینگونه محموله های تجاری در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در حال فعالیت است.

بنزین، قیر، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، هیدروکربور، فورفورال و انواع روغن ها را از جمله فرآورده های نفتی است که عملیات تخلیه و بارگیری آنها در بندر خلیج فارس انجام می شود.